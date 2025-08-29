羅興亞難民危機八年 逾十萬人難民營集會
【萬寧】週五購物攻略（只限29/08）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送斧頭牌三重功效洗潔精500克兩樽裝；精選女性衛生護理產品、精選護膚產品、精選防曬產品買1送1；精選益節產品買2送1、精選SWISSE產品買第2件半價、絕脂神日夜配方28包買2件$698；精選染髮產品、精選頭髮護理產品、精選沐浴產品買第2件半價；AHC提拉鉑金面膜／YF醫美科研晚間逆齡膠囊買1送1；買健康產品滿$388送$50萬寧現金優惠券！
日期：只限2025/08/29
地點：指定萬寧分店及網店
