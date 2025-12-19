【萬寧】一日限定全場88折 10大精選必買產品（只限19/12）

萬寧今日（12月19日）全場產品無門88折，部分產品仲有折上折優惠，​即睇以下10大精選必買單品，無論聖誕送俾人定自用都一樣咁啱！

森下仁丹BIFINA SI晶球益生菌 買5送1 最終折實價平均$187/件; 買5件獨家送森下仁丹x Edan 2026月曆1件

萬寧維他命C + 鋅水溶片 30片 買1送1 最終折實價平均$34.8/件

幸福速效傷風素36片 買2件85折 最終折實價平均 $108.5/件

G-NiiB微生態纖肝代謝配方SLD07 28包 買2件9折 最終折實價平均 $458.6/件; 買2件獨家送G-NiiB微生態免疫卓越配方7包1件

OLAY彈潤緊緻套裝 優惠價買2件$358 最終折實價平均$157 .6/件

加素美修護手霜清新香味250毫升 最終折實價$68.1/件

Torriden桃瑞丹5D微分子玻尿酸保濕面膜限量套裝(13片 + 1片) 買2送1 最終折實價平均$105/件

潘婷PRO-V高濃保濕髮膜密集修護/強韌防斷 (12毫升x8) 買1送1 最終折實價平均$44/件

LILYEVE 防脫育髮外泌體安瓶精華 買第2件半價 最終折實價平均$150.5/件

AVEENO天然燕麥高效舒緩沐浴露1000毫升 優惠價 最終折實價$96/件

日期：只限2025/12/19

地點：萬寧分店及網店

