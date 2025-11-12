萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌潤唇膏及潤膚產品系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60送你萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！

買任何3件產品滿$188，即送 Gudetama摺叠收納箱1個

【萬寧】星期三優惠大放送（只限12/11）

Mannings Guardian JOGUMAN 草莓香味潤唇膏 3.5克$21/件，買2件75折，平均每件$15.8

Mannings Guardian JOGUMAN 檸檬香味潤唇膏 3.5克$21/件，買2件75折，平均每件$15.8

Mannings Guardian JOGUMAN 白茶香味潤手霜 30毫升$18/件，買2件75折，平均每件$13.5

Mannings Guardian JOGUMAN 桃子香味潤手霜 30毫升$18/件，買2件75折，平均每件$13.5

Mannings Guardian 水溶性乳霜$26.9/件

Mannings Guardian 蘆薈凝膠 350毫升$23/件

YAMATOO血淨60粒$229/件，買6送1，平均每件$196.3，送44個印花

余仁生安睡紫靈芝破壁孢子膠囊(加強配方)$178/件，買3件獨家送供應商$30現金優惠券1張，買6件獨家送供應商$100現金優惠券1張，買12送2，平均每件$152.6，送70個印花

DERMA LAB超效10%雙B維他命精華液／極效雙重維他命A逆齡精華／純維他命C15安瓶精華$360-$390/件，買3件$597，平均每件$199，送9個印花

髮再生控油止癢洗髮露300毫升／防脫育髮液洗髮露（中乾性）300毫升$89/件，送1個印花

雀巢三花柏齡健心三清高奶粉750克／高鈣活關節低脂800克$90/件，送1個印花

日期：只限2025/11/12

地點：指定萬寧分店及網店

