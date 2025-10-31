專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
【萬寧】週五購物攻略（只限31/10）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送斧頭牌Plus抗菌除噏洗衣液1公升；精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選沐浴產品、精選維他命產品買第2件半價；精選G-NiiB產品9折；DERMACEPT膠原美肌產品、精選面膜及眼膜產品買2送1；L‘ORÉAL PARiS女士護膚產品買滿$369送L'OREAL PARiS純維C亮肌精華；高露潔／貝齒口腔護理產品買滿$279送德國孖人牌ZWILLING個人餐具套裝4件Nova1件；買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券！
日期：只限2025/10/31
地點：指定萬寧分店及網店
