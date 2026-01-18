【萬寧】今日出位價（只限18/01）

萬寧今日出位價森下仁丹二回殺脂 120粒 x 2瓶買一送一；以專利天然草本成分滅內臟脂、減皮下脂，提升代謝率，激活易瘦體質。整個療程需時三個月，讓身體逐步回復自我消滅脂肪的本能 ; 避免出現減得快，反彈肥得更快。

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：只限2026/01/18

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso