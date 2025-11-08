iHerb雙11優惠全網限時74折
【萬寧】今日出位價（只限08/11）
萬寧官網限定出位價Derma Lab 長效舒敏保濕乳霜、溫和舒敏精華潔膚乳低至$138/件；專研Derma Mimic Complex天然皮脂膜擬配方，皮膚專科醫生共同研發，強化細胞間脂質，潔淨同時不破壞天然皮膚屏障健康，防止水份流失，肌膚水潤細滑不緊繃。
同時，今日出位價Neutrogena水活保濕無香特潤凝霜、水活保濕晚霜、BIO-ESSENCE水感舒緩益菌平衡淨透精華水、全效賦活深層去角質凝膠、全能修護精華油、水感舒緩B5無油卸妝水、水感舒緩維他命B5水凝霜、水感舒緩積雪草維他命B5原液、逆齡4V藍銅胜肽緊膚霜、水感舒緩益菌平衡潔面霜、全能修護維他命C15亮肌精華買一送一。
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：只限2025/11/08
地點：指定萬寧分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【莎莎】VIP Day 全場無上限護膚美妝產品9折（只限08/11）
莎莎今日進行VIP Day，VIP可享全場無上限護膚美妝產品9折，精選優惠包括Neogence 再生奇蹟拉提眼霜30ml/膠原精華 30ml/撫紋霜50ml VIP價$107/$143、JUJY 牛奶光嫩透肌提亮淡斑逆龄美容儀1部 VIP價$810、MAYBELLINE 超持久水光唇膏液 4.2ml 買1送1、Rexaline超效保濕注水面膜75ml 買1送1！YAHOO著數 ・ 8 小時前
【萬寧】全場產品無門檻88折（只限07/11）
11月7日萬寧感謝祭，今日到萬寧門市或於官網購物，即享全場無門檻88折！而家入手任何護膚產品買滿$150，更即送$50萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 1 天前
【屈臣氏】全場無門檻88折+送高達$50優惠券（只限08/11）
屈臣氏今日（11月8日）再推易賞錢會員限時驚喜，門市及網店全場無門檻88折（網店優惠碼「HAPPY12」），買任何護膚/美妝產品滿$150(不包括男士護膚產品) 送$50屈臣氏護膚/美妝產品優惠券！另外，指定滙豐信用卡單一簽帳滿$400享92折，綁定滙豐白金Visa卡或滙豐easy信用卡至「易賞錢 」App並以該卡作合資格卡單一簽帳滿 $400 ，即享額外92折！YAHOO著數 ・ 10 小時前
【屈臣氏】全場無門檻88折+送迷你紙手帕12包裝（只限07/11）
屈臣氏今日（11月7日）推出易賞錢會員限時驚喜3重賞，門市及網店全場無門檻88折（網店優惠碼「HAPPY12」）；買任何護膚/美妝產品滿$150 (不包括男士護膚產品)送$50護膚/美妝產品優惠券，用 AlipayHK 單一簽帳滿 $200 即減 $20！YAHOO著數 ・ 1 天前
【Aeon】AEON Day 自家品牌商品8折發售（08/11-10/11）
由11月8日至10日係「AEON Day」，店內全線自家品牌商品，包括TOPVALU、HOMECOORDY、iC等，均以8折發售！AEON MEMBER會員買「自家品牌商品」有5倍積分，而AEON BETA會員都有3倍積分！YAHOO著數 ・ 9 小時前
【A-1 Bakery】「超人氣」產品限時7折（只限07/11）
A-1 Bakery每月一次的「超人氣」產品大優惠日又來了！於A-1 Bakery門市購買指定超人氣貨品即可享限時7折優惠，今個月優惠商品是丹麥酥 (4片)，可以7折優惠價$19.6買到，商品數量有限，售完即止。優惠不適用於自動售賣機或網購店取服務，不可與「每月首星期日紅銀卡會員5%優惠」、VIP會員購物優惠、其他優惠及折扣同時使用。YAHOO著數 ・ 1 天前
裡應外合讓漸凍人活出溫度
他坐在輪椅上，戴着呼吸機，緩緩說話。我仍記得他覆診時微微一笑，溫柔地向我問好，那份淡定的笑容讓人心頭閃過一絲酸楚。Yahoo 健康 ・ 1 天前
【惠康】呢度仲抵優惠 荷蘭長啤梨 $11.9/3個（即日起至13/11）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有荷蘭長啤梨、美國黑安格斯牛肩眼扒、挪威三文魚柳4件裝、幸運豬門店德式香腸/Pacific West魚手指/漢廷香酥蝦手指、鴻福堂杏仁露、童星雞肉味闊條麵/點心麵、金鳳泰國頂級香米、維他奶/維他/鴻福堂各款枝裝飲品、精選王子KA洗衣液同埋凡士林潤膚露，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 10 小時前
【百佳】雙11佳折 一連4日88折（08/11-11/11）
百佳本月最強雙11佳折登場，由今個星期六開始，一連4日88折，折扣無上限，買得多慳得多！YAHOO著數 ・ 1 天前
【維他奶】免費派發鈣思寶+優惠券（即日起至30/11）
維他奶®鈣思寶®高鈣原味豆奶系列，全新升級配方蘊含豐富鈣質同3重免疫營養。今個11月，鈣思寶®將於各區舉行試飲攤位「鈣思寶® 一躍Lift Up挑戰站」，邀請大家參與互動遊戲！現場設有原地彈跳拍擊挑戰，即場測試你嘅跳躍力，更有機會贏取豐富鈣思寶®獎品！YAHOO著數 ・ 8 小時前
【759阿信屋】今期熱選（08/11-12/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，淮鹽花生/烘烤花生仁(連皮) $12.9/2件、Skittles彩虹糖45g $19.9/3件、KleanNara地板清潔消毒濕抹布 $22.9/2件、農心脆脆小食$20.5/2件！YAHOO著數 ・ 8 小時前
【惠康】網店買滿$888即享88折（07/11-09/11）
惠康網店雙11驚喜加碼，於11月7至9日期間，上惠康網店送貨服務買滿$888，輸入優惠碼「SURPRISE」即享88折！YAHOO著數 ・ 1 天前
【7-11】買雪糕、啤酒滿$100即享77折（08/11-09/11）
7-11為答謝大家對大折日嘅支持，雪糕、啤酒優惠將會特別延長加推11月8-9日，一連兩日嚟7仔買任何雪糕、啤酒滿 $100，可即享77折優惠！YAHOO著數 ・ 8 小時前
【綠在區區】「綠綠賞」積分雙倍放送（只限09/11）
為迎接第十五屆全國運動會，環保署推出一日限定「全運回收2X賞」推廣活動。綠綠賞會員於11月9日十五運會開幕當天到「綠在區區」任何一個回收環保站、回收便利點、回收流動點或智能回收箱提交指定回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、「四電一腦」受管制電器、小型家電、慳電膽／光管、充電池和紙包飲品盒，每類指定回收物可獲雙倍積分。YAHOO著數 ・ 9 小時前
結業潮2025｜深水埗開業18年串燒店「標叔叔小食店」結業 主打港式串燒 招牌巨型燒雞髀
深水埗串燒老店「標叔叔小食店」日前被網民發現已於10月底結業，由網民上傳的圖片中可看到，小店擺放了一塊寫上「最後一晚 光榮結業 再見!!」的膠板，店方早前也在社交媒體預告結業「我哋係專業燒烤員，多謝大家一路以嚟嘅支持」，不少街坊網民都大感可惜。Yahoo Food ・ 1 天前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 4 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
42歲陳妍希回春「嫩如沈佳宜」！穿短裙現身驚豔全場 高馬尾＋梨渦笑太殺
女星陳妍希近日在大陸寧波出席國際畫廊週活動，一身灰銀線條西裝搭配短裙，高馬尾俐落有型，招牌梨渦笑一亮相就成全場焦點，42歲狀態好到讓網友驚呼：「根本是《那些年》的沈佳宜！」姊妹淘 ・ 1 天前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻
現年 61 歲的安德尊與宋芝齡的戀情一直讓大家霧裡看花，最近林嘉華登上 TVB 《流行都市》接受訪問，緊密逼供之下，安德尊終於鬆口認愛宋芝齡，引起全網哄動！Yahoo Style HK ・ 1 天前