【萬寧】今日出位價（只限08/11）

萬寧官網限定出位價Derma Lab 長效舒敏保濕乳霜、溫和舒敏精華潔膚乳低至$138/件；專研Derma Mimic Complex天然皮脂膜擬配方，皮膚專科醫生共同研發，強化細胞間脂質，潔淨同時不破壞天然皮膚屏障健康，防止水份流失，肌膚水潤細滑不緊繃。

同時，今日出位價Neutrogena水活保濕無香特潤凝霜、水活保濕晚霜、BIO-ESSENCE水感舒緩益菌平衡淨透精華水、全效賦活深層去角質凝膠、全能修護精華油、水感舒緩B5無油卸妝水、水感舒緩維他命B5水凝霜、水感舒緩積雪草維他命B5原液、逆齡4V藍銅胜肽緊膚霜、水感舒緩益菌平衡潔面霜、全能修護維他命C15亮肌精華買一送一。

日期：只限2025/11/08

地點：指定萬寧分店及網店

