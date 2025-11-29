【萬寧】今日出位價（只限29/11）

來自瑞士的專業運動品牌ON Running，在短短十多年間便迅速崛起，成為全球跑鞋市場的黑馬。憑藉獨創的 CloudTec®緩震科技，為跑者帶來輕盈又穩定的腳感，深受運動員與潮流人士喜愛。平日ON Running跑鞋定價多在千元以上，而這次FARFETCH Black Friday狂歡季正是入手的好時機。活動折扣低至48折（精選商品低至6折再享額外8折），其中被譽為「超舒服神鞋」的Cloudsurfer Trail更只需$840即可擁有！

Yahoo Style HK ・ 19 小時前