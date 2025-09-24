【萬寧】星期三優惠大放送 優惠期延長至明日（24/09-25/09）

因應樺加沙襲港，優惠期延長至明日！萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌嬰兒護理系列買第2件半價！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券。

買任何3件產品滿$188∇，即送 紅威寶濃縮洗劑泵裝（1公升）1件

Mannings Guardian 清新抑菌超薄護墊/極級棉柔超薄護墊 18cm 40片買第2件半價，平均每件$13.5

Mannings Guardian 極緻守護超薄衛生巾​ 33cm/清新抑菌超薄衛生巾 29cm 8片買第2件半價，平均每件$12.8

Mannings Guardian 薄型護理墊 20片買第2件半價，平均每件$16.5

Mannings Guardian 極級棉柔超薄衛生巾 17cm 10片買第2件半價，平均每件$7.5

日期：2025/09/24 - 2025/09/25

地點：指定萬寧分店及網店

