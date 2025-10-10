【萬寧】週五購物攻略（只限10/10）

萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送獅球嘜純正芥花籽油600毫升；精選肌研產品、精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選沐浴產品、精選助眠舒壓產品買第2件半價；PROVEN女士專用益生菌＋蔓越莓30粒9折；精選多芬／麗仕沐浴產品買滿$69送維他奶豆奶1公升；牙齦適單支裝牙膏買4件送肩頸加熱按摩器、威威超濃縮抗菌香薰洗衣液1L及金象牌頂上茉莉香米 1公斤；買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券！

日期：只限2025/10/10

地點：指定萬寧分店及網店

