【萬寧】今日出位價（只限20/12）

萬寧冬日BB購物節 官網限定出位價Merries學習褲買2送1；底層超過50億個透氣孔，保持寶寶肌膚乾爽，配合全新方格坑紋底層設計，加快吸濕，從內而外排走尿濕和汗水引致的濕氣以防止紅腫。

同時，今日出位價Round Lab柔恩萊獨島水凝膠面膜 18片低至$96/件；採用郁陵島1500米深層水，含豐富天然礦物質安全成分，更易被肌膚吸收，有效為乾渴肌膚補水充電，沁潤肌底。更添加8重玻尿酸及8種氨基酸，深層補水。

日期：只限2025/12/20

地點：指定萬寧分店及網店

