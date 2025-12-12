【萬寧】換購優惠 限時驚喜大放送 加購價更低至$15！（即日起至18/12）

萬寧換購優惠強勢再現！今期精選人氣產品勁抵換購，買得越多越著數！快啲去萬寧門市或官網搶購，唔好等到心頭好賣晒先後悔！即睇精選推介：

加$29換 Colgate高露潔抗敏感全方位防護牙膏 120克

加$15換Vaseline凡士林經典特護保濕潤唇膏（浪漫初櫻香味）7克

加$24.9換普拉媽媽小熊派對禮盒 120克​

行街買嘢就緊係開心啦，不過買到超筍價抵貨就更滿足！萬寧超值換購優惠再次推出，今次優惠貨品更低至$15，只係希望大家買得開心，人人受惠！不過抵價貨品數量有限，想要就快啲過嚟萬寧分店或官網搶購啦！

＝＝＝＝＝＝＝

日期：即日起至2025/12/18

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

