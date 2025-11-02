【萬寧】今日出位價（只限02/11）

萬寧官網限定出位價Rohto樂敦妮婕眼藥水/Z!冰爽抗疲潤眼液/兒童小樂敦眼藥水低至 $39.9/件；有助舒緩眼睛乾澀及疲勞不適。

同時，今日出位價和田 Waton 唐辛子保健貼 8片買6送1；百分百日本製，使用15年熟成竹酢原液，有效改善濕重情況。

—

日期：只限2025/11/02

地點：指定萬寧分店及網店

