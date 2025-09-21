【萬寧】今日出位價（只限21/09）

萬寧今日出位價御藥堂培植蟲草菌絲體CS-4 60粒買12送2及即減$120，平均每件低至$162；培植蟲草 Cs-4 適用於疫後調理，可舒緩長後遺後遺；CSG 調查証實培植蟲草 Cs-4能 91% 有效改善氣管敏感症狀，81% 有效改善鼻敏症狀，有助提升呼吸道健康。

日期：只限2025/09/21

地點：指定萬寧分店及網店

