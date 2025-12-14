【萬寧】今日出位價（只限14/12）

萬寧今日出位價Plantur 39植物與咖啡因養髮精華液低至$79/件，精華液內含有有咖啡因和維他命原B5等有效成分助預防及減少脫髮，專為 40 歲以上髮質而設，幫助激活髮根，滋養及強健頭皮，豐盈頭髮，守護髮頂分界。Nong's農本方感冒沖劑 (銀翹散/止嗽散) 優惠價$49/件，無睡意同無副作用幫助舒緩風熱感冒症狀：如頭痛發燒、鼻塞、流濁鼻涕、痰黃、喉嚨腫痛、口渴及肌肉酸痛。

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

＝＝＝＝＝＝＝

日期：只限2025/12/14

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso