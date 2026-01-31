【萬寧】今日出位價（只限31/01）

萬寧今日出位價ilso皮脂黑頭溶解導出液 + 濕敷專用棉 40片低至 $99/件；創新利用水果酵素溫和潔淨毛孔，敏感肌適用，有效溶解多餘油脂、黑頭同死皮，打造平滑啞緻肌膚。每週使用有助控制油光、預防暗瘡，使肌膚清爽平衡。

日期：只限2026/01/31

地點：指定萬寧分店及網店

