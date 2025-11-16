【萬寧】今日出位價（只限16/11）

【Now Sports】據葡萄牙媒體《球報》透露，周四對愛爾蘭一仗領紅牌的基斯坦奴朗拿度，已經離開葡萄牙大軍，不會在周日主場對亞美尼亞時出現場邊支持球隊。不敵愛爾蘭0:2的那場世界盃外圍賽，葡萄牙還有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）向對手達拉奧沙批踭被逐，而這面紅牌不但令他不能在周日對亞美尼亞時替球隊披甲，倘他們可以小組首名躋身決賽周，停賽令也可能順延至世盃首戰，皆因直接紅牌通常停兩場。據悉，C朗目前已經離開葡萄牙訓練營，預計將啟程返回沙特阿拉伯，對亞美尼亞一戰不會出現在場邊為隊友打氣。葡萄牙因為不敵愛爾蘭，未能提早出線，但只要戰勝亞美尼亞依然可以首名晉級；但假如戰和，同組的匈牙利又在另一邊廂能以3球擊敗愛爾蘭的話，葡軍就會被踢落附加賽。除了C朗領紅，效力曼城的賓拿度施華與賀賓迪亞斯，賽後走到看台向到訪的葡萄牙球迷致謝時，竟變成和支持者發生口角，當中施華情緒特別激動，儘管祖奧菲力斯嘗試攔住他，卻被他推開，堅持要和球迷說清楚，幸好衝突也未有升級。

now.com 體育 ・ 19 小時前