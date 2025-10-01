萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌美妝工具系列買1送1！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！

買任何3件產品滿$188，即送 姆明陶瓷帶柄焗盤 1件

【萬寧】星期三優惠大放送（只限01/10）

Mannings Guardian蜜粉掃 1件買1送1，平均每件$48.5

Mannings Guardian多功能化妝掃 1件買1送1，平均每件$33

Mannings Guardian圓形海綿 20件買1送1，平均每件$13

Mannings Guardian迷你化妝海綿套裝 6件買1送1，平均每件$24.5

Mannings Guardian腳趾指甲鉗 1件買1送1，平均每件$13

Mannings Guardian旅行護膚品分裝瓶套裝（6件）1套買1送1，平均每件$9.5

SWISSE 美基循環NMN120粒$1,250/件，買2件$2,300，平均每件$1,150

Avene極速舒敏／極速保濕水漾／細胞激活緊緻／維Cg抗氧淡斑精華 30毫升$294/件，買3件$799，平均每件$266.3

Trichoderm添康髮 X AuraLPS頭髮再生精華（女士專用）（男士專用）7毫升 x 10支$388/件

安美露無藥味80毫升$30/件

Mannings Guardian JOGUMAN無香味／洋甘菊味嬰兒濕巾90片X3包$39/件，買2件$60，平均每件$30

日期：只限2025/10/01

地點：指定萬寧分店及網店

