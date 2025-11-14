【萬寧】週五購物攻略（只限14/11）

聖誕節快到了，還在煩惱送什麼給女朋友嗎？今年不妨考慮到香港機場新羅免稅店BEAUTY&YOU逛逛，無論你是要出國旅行還是接機回港，都能輕鬆買到她心儀已久的美妝禮物。店內推出「Merry Giftmas 聖誕禮讚」購物活動，集合全港最齊全的聖誕限定美妝套裝，更有低至4折的節日優惠，絕對能幫你贏得女友芳心！ 雲集超過200個國際美妝與時尚品牌，還特設亞洲機場中最齊全的香水專區，超過2,600款香氛選擇任你挑。Creed、Penhaligon's、Byredo等小眾香水品牌應有盡有，不用在市區東奔西跑，候機時就能一站式買齊心水禮物。​ 高級感滿分的送禮選擇 如果女朋友喜歡優雅的香氛，DIPTYQUE淡香精禮盒（$1,160）絕對是浪漫首選。金色閃光禮盒設計精緻得像一本魔法書，內含五款經典迷你淡香精，包括Fleur de Peau的溫柔肌膚之香、Eau Rose的清新玫瑰調，以及Do Son的優雅晚香玉等，一套就能滿足她對香氣的所有幻想。​ 想要更奢華的選擇？CHANEL Coco Mademoiselle 隨行噴霧套裝（$1,815）採用珍珠串和金色鏈帶設計，可以像配飾一樣戴在手腕上，...

men’s Reads ・ 16 小時前