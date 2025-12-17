【萬寧】星期三優惠大放送（只限17/12）

萬寧知你心！今個星期三萬寧又為你搜羅多款健與美產品出位價優惠等你可以輕鬆入手心頭好！即刻嚟萬寧掃貨：

LRP HYALU B5抗皺緊緻精華 30毫升／B5抗皺緊緻面霜50毫升$275/件，買2件+ 獨家送供應商$100現金優惠券1張

L‘OREAL 昇華修護／全效美髮油洗髮露／護髮素（各款）$79/件

GNC 3倍超級魚油 240粒迷你膠囊裝$428/件

太醫殿護眼王60粒$379/件，買1件$149，買3件+ 獨家送供應商$30現金優惠券1張，買6送1，平均每件$127.7

雀巢三花柏齡健心三清高鈣較低脂奶粉 750克／高鈣活關節低脂奶粉800克$90/件

瑞士蓮 軟心朱古力200克（各款）$68/件

【萬寧】星期三優惠大放送（只限17/12）

廣告 廣告

【萬寧】星期三優惠大放送（只限17/12）

【萬寧】星期三優惠大放送（只限17/12）

【萬寧】星期三優惠大放送（只限17/12）

【萬寧】星期三優惠大放送（只限17/12）

【萬寧】星期三優惠大放送（只限17/12）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

＝＝＝＝＝＝＝

日期：只限2025/12/17

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso