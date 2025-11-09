【萬寧】今日出位價（只限09/11）

萬寧官網限定出位價Protector 3D成人立體口罩裸粉色 30片買一送一；符合ASTM Level 3、BFE/PFE/VFE>= 99%標準，三層保護設計、獨立包裝，簡易舒適耳圈帶設計。

同時，健之堂袪濕王 60粒買一送一；針對人體的氣血水循環，清熱解毒、健脾祛濕；幫助舒緩易敏情況如濕敏頭皮、濕敏皮膚、鼻敏等；幫助祛濕，解決虛肥問題如腿腫、眼皮腫、臉 腫、胃滯肚脹等。

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：只限2025/11/09

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso