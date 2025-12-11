【萬寧】今日出位價（只限11/12）

萬寧今日出位價ZINO瞬滑霜、ZINO魔幻亮肌BB精華、ZINO紋立消全部低至$129/件！ZINO魔幻亮肌BB精華內含極強修護成份，幫你化妝同時去紋護膚！揉合2大青春奧秘成分蟲草腺苷同藍銅勝肽內外打造綿滑年輕，保濕型粉底輕易打造瓷光絲滑妝容，易推易塗提亮透白，妝容全日透氣持久。ZINO紋立消專利配方含有Adenosine能夠提昇肌膚彈性，軟化繃緊肌膚，蟲草腺金撫平皺紋，淡化皺紋能夠即時飽滿深刻皺紋及表情紋。同時抗氧化、打擊自由基。每日使用能有效減淡面上80%深刻皺紋，令皮膚回復柔潤光滑。

日期：只限2025/12/11

地點：指定萬寧分店及網店

