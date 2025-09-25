【萬寧】今日出位價（只限25/09）

萬寧搜羅多款健與美產品出位價優惠，今日精選產品包括白蘭氏冰糖燕窩70克6樽／無糖燕窩70克6樽 $158/件、健肝素100粒 $509/件（買3件獨家送供應商$90現金優惠券，買6件獨家送供應商$225現金優惠券）、GNC女士綜合維他命加強版 90粒 $430/2件、DR.WU 玻尿酸保濕精華液15毫升／DR.WU杏仁酸溫和煥膚精華8% 15毫升／DR.WU杏仁酸亮白煥膚精華18% 15毫升 $160/件、GROWUS珍珠修護洗髮露EX／女士防脫洗髮露買1送1（平均每件$112.5）、瑞一寶關節4D羊奶粉900克／關節4D牛奶粉900克 $259/件（買3件獨家送供應商$30現金優惠券，買12送3）！

廣告 廣告

【萬寧】今日出位價（只限25/09）

【萬寧】今日出位價（只限25/09）

【萬寧】今日出位價（只限25/09）

【萬寧】今日出位價（只限25/09）

【萬寧】今日出位價（只限25/09）

【萬寧】今日出位價（只限25/09）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：只限2025/09/25

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit