【萬寧】今日出位價（只限22/11）

【彭博】-- 日本10月份通膨率小幅上升，料支持央行在未來幾個月維持漸進加息路徑。與此同時，首相高市早苗正準備推出一攬子經濟方案，旨在緩解公眾對生活成本上升的不滿。根據日本政府周五公佈的數據，剔除生鮮食品的消費者價格同比上漲3%，符合經濟學家的預估中值，高於9月份的漲幅2.9%。日本通膨率已經連續43個月未低於央行2%的目標水平，這是自1992年以來持續時間最長的一次。進一步剔除能源後的消費者價格指數更能反映通膨趨勢，其漲幅從3%加快至3.

Bloomberg ・ 1 天前