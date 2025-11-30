【萬寧】今日出位價（只限30/11）

大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
日期：只限2025/11/30
地點：指定萬寧分店及網店
李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援
李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。AASTOCKS ・ 2 天前
宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo
大埔宏福苑發生火災後，大批市民自發捐贈物資，義工到場協調和分類，守望相助。《文匯報》今日（29日）刊登特稿，指廣福邨平台聚集約 500 人，記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」。內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。」Yahoo新聞 ・ 22 小時前
黃偉綸︰1500宏福苑居民已入住酒店或過渡屋 費用全免且毋須擔心要再搬
【Now新聞台】財政司副司長黃偉綸表示仍有約40位宏福苑居民在屋苑附近的臨時庇護中心留宿，當局不會強制他們離開，另外有大約1500位居民正入住當局安排的酒店或過渡性房屋單位。 財政司副司長黃偉綸：「1500位當中，有三分二正入住過渡性房屋或者房協提供的單位，都有500位左右正入住酒店，稍後都會做一個適當的安排。如果他入住過渡性房屋時，就不用很擔心數星期後要再搬，視乎他們的居住需要，我們應該一直可以提供到。(所有這些提供都是免費?)無錯，我們不收費用。過渡性房屋我們起初說找到1800個單位，或許大家記得至昨天已找到超過2000個，受影響居民最多只有1900多戶，但我們覺得找多些，選擇多些，亦是正面的事。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
海俊傑悲痛發文 太太莫家慈因急性肝衰竭與世長辭
1994年新秀冠軍海俊傑早前拍片，聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，身處內地醫院，需籌款進行換肝手術。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
鮮娛糧｜迪麗熱巴新劇片酬曝光 疑為劇減磅健康亮紅燈
【on.cc東網專訊】內地花旦迪麗熱巴與小生陳星旭主演的新劇《梟起青壤》最近開播，首播當日穩坐收視冠軍，並打破多個紀錄。劇中演員的酬勞近日在網上流出，有指熱巴獲800萬人民幣成全劇之冠，陳星旭因為是二番男主，酬勞只有熱巴的一半，身價400萬人民幣（約440萬港元東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
宏福苑五級火︱一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院Payme等 李嘉誠基金謝絕市民個別公益︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。針對大埔宏福苑的重大火警事故，多個政府部門及社會慈善機構已迅速啟動支援工作，協助受影響居民渡過難關。Yahoo新聞 ・ 1 天前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
銀行支援災民 按揭還款寬限半年 推6項應急措施 延長服務加快補辦文件
為協助大埔五級火警受災居民渡過難關，金管局與銀行公會及28間零售銀行商討跟進事宜，銀行業界即時推出6項應急支援措施【表】，當中包括為受災居民的按揭、私人及信用卡等貸款提供預先批核的6個月還款寬限期（包括本金和利息），並豁免相關罰息和手續費，減輕受災居民的即時資金壓力。除了6項措施外，部分銀行更額外推出免息緊急貸款援助居民。信報財經新聞 ・ 1 天前
宏福苑大火｜趁火打劫！兩批可疑人士聲稱幫災民登記 持非官方表格索銀行驗證碼 遭街坊質詢落荒而逃｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】全城心繫大埔，卻有人趁火打劫。《Yahoo新聞》發現，有兩批來歷不明人士到廣福平台聲稱幫災民登記資料，索取包括銀行帳號及驗證碼，又聲稱可以幫災民提取一萬元「應急錢」。這些表格有不同版本，但全部並非民政署或其他機構的援助申請表，可疑人士更集中向長者落手。記者分別聯絡到兩位目擊街坊，發現至少有兩批人行事，他們身上沒有任何職員證，當街坊質問這些人士來自哪一個機構及「係咪呃錢？」對方不但無法作答，更會馬上逃離現場。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
港大研發迷你仿生肝癌模型為病人體外試藥 提升治療成效4至5成（楊佩詩報道）
【Now新聞台】港大醫學院成功研發迷你仿生肝癌模型為病人體外試藥，提升治療成效4至5成，目前在瑪麗醫院作臨床試驗。有病人組織建議探討政府資助機構的科研成果，獲得商業利潤後，撥出部分資助普通病人使用。 一圈圈的紅色是血管，旁邊藍色是腫瘤，港大醫學院研究團隊利用病人肝癌細胞組織，配合基質蛋白分離技術及3D打印造出「肝立方」，即是仿生肝癌腫瘤模型，複製病人的真實患病情況作「體外試藥平台」，協助精準選擇最有用的治療方案，最多提升治療成效4至5成，同時減少復發率10%至15%以上。港大醫學院臨床醫學學院外科學系講座教授萬鈞：「免疫治療費用是高昂，差不多每名病人80至100萬元每年，整體而言，約有4至6成的病人對藥物治療是無效。很多時費用花了，效果未必凸顯出來，所以用肝立方可以第一時間試不同的組合，類似免疫治療、標靶藥物、免疫治療同不同免疫治療治療或加上不同輔助治療。」有關項目已獲批在瑪麗醫院進行臨床試驗。除了肝立方，未來還可以用這種技術，打印出腸立方、肺立方等幫不同的癌症試藥，亦可協助新藥研發。新藥或新技術研發涉及巨額投資，而大學科研經費部分來自政府，有病人組織認為應探討政府資助機構的醫療科研成now.com 新聞 ・ 3 小時前
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！「新郎新娘親手設計」網讚嘆超美：完全是他們風格
南韓演藝圈「模範情侶」金宇彬、申敏兒愛情長跑10年，攜手走過男方鼻咽癌治療的艱難時期，如今終於即將在12月20日步入婚姻。隨著婚期逼近，兩人的手繪風喜帖在27日曝光，不僅由準新人親自完成，更以溫馨又有巧思的設計掀起粉絲熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前
