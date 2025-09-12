【萬寧】週五購物攻略（只限12/09）

萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送寶礦力水特350毫升x4；精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選沐浴產品、精選維他命產品、精選 Hada Labo 護膚產品買第2件半價；精選面膜及眼膜產品買2送1；高露潔抗敏專家全面防護／美白／修護防禦強效抗敏／護齦抗敏牙膏／奇績修護煥齦緊緻茉莉花茶味單支裝牙膏買4件送角落生物保溫壺；買多芬沐浴乳燕麥舒敏配方1000克買送家樂牌純鮮清雞湯 250毫升；買護膚產品滿$150即送$50萬寧現金優惠券！

日期：只限2025/09/12

地點：指定萬寧分店及網店

