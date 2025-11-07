【萬寧】全場產品無門檻88折（只限07/11）

11月7日萬寧感謝祭，今日到萬寧門市或於官網購物，即享全場無門檻88折！而家入手任何護膚產品買滿$150，更即送$50萬寧現金優惠券！

【yuu會員專享】換完現金券，再買88折產品

11月7日至20日，用yuu積分兌換萬寧電子現金券，慳最多12%！

5,500 yuu積分兌換萬寧$30電子現金券

10,500 yuu積分兌換萬寧$60電子現金券

【Alipay用戶專享】

由即日起至11月30日，透過Alipay HK流動應用程式掃描店內宣傳品二維碼，就可以拎到消費滿 $500 即減$50 禮券，買得多慳得更多！Alipay+合作錢包用戶仲可以享受高達$888優惠！

—

日期：只限2025/11/07

地點：萬寧分店及網店

