無論係想用積分換購產品，定係想掃平貨，只要你係yuu會員就可享會員優惠價，帶走一系列精選貨品！用埋恒生enJoy卡簽賬，每買$1仲可以賺到3分yuu積分，買嘢兼儲分，買得多賺得多！立即睇下有咩獨家會員優惠貨品啦！

【萬寧】yuu會員獨享多款產品優惠（即日起至18/12、25/12、1/1）

Meishoku明色幹細胞雙重滲透逆齡精華 30毫升，會員價$139/件（優惠期為即日至12月25日）！

【萬寧】yuu會員獨享多款產品優惠（即日起至18/12、25/12、1/1）

Brand's白蘭氏頂級官燕（甘醇冰糖）70克 x 6樽，會員價$329/件（優惠期為即日至2026年1月1日）！

廣告 廣告

【萬寧】yuu會員獨享多款產品優惠（即日起至18/12、25/12、1/1）

明治雪吻香滑牛奶朱古力／士多啤梨朱古力，會員價$21.5/件（優惠期為即日至2026年1月1日）！

【萬寧】yuu會員獨享多款產品優惠（即日起至18/12、25/12、1/1）

Lindt 瑞士經典精選迷你朱古力，會員價$118/件（優惠期為即日至2026年1月1日）！

【萬寧】yuu會員獨享多款產品優惠（即日起至18/12、25/12、1/1）

500積分加$16換購一件Mannings Guardian JOGUMAN無香味嬰兒柔濕巾 20片 x 5包（優惠期為即日至12月18日）！

【萬寧】yuu會員獨享多款產品優惠（即日起至18/12、25/12、1/1）

4,000積分加$213換購一件雅培怡保康雲呢拿味 850克（優惠期為即日至12月18日）！

【萬寧】yuu會員獨享多款產品優惠（即日起至18/12、25/12、1/1）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

＝＝＝＝＝＝＝

日期：即日起至2025/12/18、2025/12/25、2026/1/1

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso