萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧沐浴及潔手液系列買第二件半價！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！

買任何3件產品滿$188，即送 Hello Kitty 陶瓷碟 1件

【萬寧】星期三優惠大放送（只限10/09）

萬寧抗菌消毒搓手液 50毫升買第二件半價，平均每件$6/件

廣告 廣告

【萬寧】星期三優惠大放送（只限10/09）

萬寧乳木果油小蒼蘭極致滋養沐浴乳/抗菌松木沐浴乳/香薰玫瑰積雪草沐浴露 1000毫升買第二件半價，平均每件$21.8/件

【萬寧】星期三優惠大放送（只限10/09）

萬寧抗菌滋潤潔手液/抗菌松木潔手液 500毫升買第二件半價，平均每件$15/件

【萬寧】星期三優惠大放送（只限10/09）

草姬活心丸（黃金升級版）30粒$199/件，買10送1，平均每件$180.9

【萬寧】星期三優惠大放送（只限10/09）

GNC天然珊瑚鈣+D3 180粒$285/件

【萬寧】星期三優惠大放送（只限10/09）

ZINO去黃精15毫升／激白淡斑精華15毫升／黑眼療金箔眼膜30對$179/件，買2件$338，平均每件$169

【萬寧】星期三優惠大放送（只限10/09）

SALON DE PRO 沙龍級白髮染髮乳／泡沫（各款）$59/件

【萬寧】星期三優惠大放送（只限10/09）

惠氏倍力加成人均衡營養素900克$100/件

【萬寧】星期三優惠大放送（只限10/09）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：只限2025/09/10

地點：指定萬寧分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit