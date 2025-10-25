《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
【萬寧】官網11.11大折購 買滿$599即減 $40（即日起至13/11）
萬寧官網進行11.11大折購，由即日起到11月13日，全場個人護理日用品勁減優惠，買滿額再送你各款禮品！於萬寧APP 購物輸入優惠碼＋AliPayHK領$50優惠券，慳高達 $200！大折購期間逢星期三驚喜低至88折、逢星期二／四即搶限量1折筍貨、每日都有官網限定出位價！
官網限定 全場購物優惠
買滿$599即減 $40（輸入優惠碼：SALE40）
買滿$1888即減 $150（輸入優惠碼：SALE150）
新會員首次購物 買滿$388即減 $45（優惠碼：JOINUS45）
【萬寧App 雙11限定】AliPay全場購物雙重優惠
萬寧官網現有客戶於AliPay HK先領券並於付款時選擇以AliPay結帳，買滿$688，再減 $50
萬寧官網新客戶於AliPay HK並於付款時選擇以AliPay結帳，買滿$300，再減額外 $30
任何個人護理產品
買滿$99 即送 舒適達專業抗敏及修護琺瑯質牙膏薄荷配方14克1件
買滿$188 即送 萬寧$20電子現金券
買滿$688 即送 Awawa泡泡抗菌除滿洗衣珠 82粒
買以下產品類別再送你更多禮品
買任何精華素產品1件 送50惠養潤豐盈厚髮膜1粒試用裝
買任何口腔護理產品滿$288 送萬寧$50電子現金券
買任何沐浴用品1件 送舒特膚益生元鎖水潔膚乳29毫升
買任何女性衛生產品滿$168 送高潔絲極緻綿柔安心熟睡褲1片裝2件＋舒適達抗敏護齦牙膏20克1件＋高潔絲 Comfort Soft Air Thin 4片裝1件＋Lactacyd倍護女性潔膚液60毫升1件
精選高露潔產品
買滿$199送姆明陶瓷餐具5件裝1套
買滿$288送萬寧$50電子現金券
精選多芬／麗仕產品
買滿$69送維他奶豆奶1公升1件
買滿$79送壽桃日式烏冬麵4包裝1件
買滿$99送詩樂氏全能清潔液500毫升1件
買滿$129送鴻福堂花旗參黨參雞湯500克1件
買滿$149送麥當勞$20優惠劵
買滿$299送萬寧$30電子現金券
買滿$1111送BRUNO 電子多功能電熱鍋 紅色
50惠女士洗髮露系列1件+深層淨化頭皮磨砂膏 125克（優惠期至2025年10月30日）組合價$199
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：只限2025/11/13
地點：萬寧網店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 JENNY HOUSE魔力布丁染髮劑買1送1（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列日韓護理產品，JENNY HOUSE 魔力布丁染髮劑 (70毫升+ 70毫升)買1送1、MENTHOLATUM水彩潤唇膏2件75折、NUMBUZIN 數字面膜5片裝買2送1、精選ARENCIA/VT產品8折、全線SUISAI洗顏粉產品買2盒送1 盒櫻花蜜桃香淨透酵素粉(價值$130)、CANMAKE 多效亮研遮瑕膏買1送1、KATE怪獸級持色唇膏 EX10 / EX9 $89/件！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【萬寧】今日出位價（只限26/10）
萬寧官網限定出位價LUX Luminique洗護髮系列買一送一，以歐洲專利技術調製頂級香氛，特有技術添加了兩種黃金比例的順滑修護因子，融合無矽(non-silicone)配方，造出豐富細膩的泡沫，減少頭髮因清潔時摩擦受損，使頭髮滑順。YAHOO著數 ・ 1 小時前
Amazon優惠｜DJI Mini 4K 航拍機歷史低價，HK$1,850 放飛創作靈感
旅行、遊玩已經厭倦了常規的拍攝視角？不妨入手一款航拍機，試一下不同的創作方向。對沒有「飛」過或者說畫質要求沒那麼高的朋友來說，DJI 這款 Mini 4K 是一個頗為均衡的選擇。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【la famille】11月6日生日之星可免費獲贈戚風小蛋糕（27/10-29/10）
11月6日生日的壽星只需由10月27日中午12時起至10月29日中午12時期間，到La Famille 網站登記，即可免費獲贈一件戚風小蛋糕！YAHOO著數 ・ 21 小時前
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「般奴300」：我仍是曼聯計劃一部分
【Now Sports】般奴可不是戰狼，但300這個字對他的意義不小，他直言拒絕了來自沙特阿拉伯球會的招攬，堅決留效曼聯，否則，不會出現這個替紅魔出賽的里程碑。曼聯周六迎戰白禮頓，將是般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）第300次為紅魔上陣，他直言收到來自沙特阿拉伯的斟介，最終不為所動。「領隊跟我說過，他說我仍然是計劃的一部分，他想我留效，會方說的也是一樣。」這名葡萄牙中場續說：「我時常說，如果會方是說『般奴，我們想套現，想得到一些金錢，我們不認為你是未來計劃的一部分』，那我就會說『OK，我就必須為自己尋求出路，尋求對自己及家人最好的，我就離開』。」「但顯然情況不是這樣，我感到仍然是計劃的一部分，仍然可協助球會，現實怎麼樣的目標。」他又指出，妻子Ana一句話，對他去向也深具影響力：「她對我說的第一件事，是『你達到想在這球會所達到的一切嗎？』，她知道我還沒有。」英超 曼聯VS白禮頓Now TV 621台26/10 00:30直播Now TV 611台4K直播now.com 體育 ・ 1 天前
【Aeon】週末勁減（即日起至26/10）
今個星期Aeon週末勁減，百邦迷你條裝系列 $20/3件、韓國提子(約450g) $45、伊華大包萬聖節南瓜棉花糖 $16.9、日本刀根早生柿（2個）$49、日本北海道雷電蜜瓜 $129，仲有多款熱賣商品特價發售！YAHOO著數 ・ 20 小時前
直擊香港首個Halloween音樂嘉年華！灣仔海濱大玩迷宮版鬼屋、攤位遊戲有誠意 張敬軒、MC張天賦輪流登台
Spooky Halloween，一場音樂、藝術與驚喜的萬聖節盛會，昨日（24日）正式在灣仔海濱開鑼！編輯率先入場一睹實況，到底值不值得入場呢？在灣仔地鐵站步行至碼頭的天橋上，已經看到現場不少的攤位、佈置，已經覺得有誠意，入場體驗過迷宮版鬼屋及攤位遊戲直情覺得$100入場費，抵到爛～現時Klook仍有門票發售，即睇詳盡報告！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
大閘蟹全攻略2025！一文睇清大閘蟹當造期、哪個產地最出名？
又到大閘蟹當造季節！大閘蟹屬於冬眠生物，冬天來臨前都會「儲肥」自己，因此蟹膏蟹肉都會比其他季節多。本文將為大家介紹大閘蟹當造期、如何分辨公乸或揀選大閘蟹、正宗煮法及食法、進食注意事項，以及大閘蟹產地，無論買回家、到餐廳又或直接飛到產地吃都可以做定功課先呢！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
聖誕自助餐優惠2025｜九龍香格里拉Café Kool「聖誕奇遇」自助餐7折！人均$375起食時令冷海鮮/鱈場蟹腳/炭火現烤肉扒
聖誕節將至，想要與摯愛親友共度一個難忘的節日時光，一頓豐盛的聖誕大餐絕對不可少。位於尖沙咀東的九龍香格里拉Café Kool咖啡廳，今年特別推出「聖誕奇遇」主題自助餐7折優惠，午餐折後人均$375 起；晚餐折後人均$615 起，從新鮮時令海鮮到炭火烤肉，從亞洲風味熱菜到精緻甜點，每一口都充滿驚喜，絕對是今個聖誕不容錯過的美食體驗，立即上KKday入手優惠！Yahoo Food ・ 1 天前
賴芭堅娜年終賽資格到手即棄戰？
【Now Sports】賴芭堅娜周六因傷退出泛太平洋公開賽，使露絲高娃自動晉級決賽，與賓錫爭奪后冠。「非常抱歉今天不能參賽，」賴芭堅娜（Elena Rybakina）在一份聲明中表示：「這一周，我的背部一直有點問題，無法完全恢復。我很遺憾我的粉絲們今天看不到我了，但我希望明年還能見到你們。」賴芭堅娜退賽前1天，在8強淘汰了晏寶高，擁有足夠積分取得WTA年終賽參賽資格，下月將會與莎芭列卡及絲維雅迪克等好手爭逐榮譽，而她上周則在中國寧波公開賽封后。藉這名哈薩克球手退賽，捷克的露絲高娃自動過關，而她周日的決賽對手會是瑞士的賓錫，後者在周六打足3盤，以7:6（5）、3:6及6:2擊敗美國的簡倫。now.com 體育 ・ 20 小時前
【太興集團】樂悠咭買指定外賣燒味 即享85折（即日起至31/12）
太興為老友記帶來專屬外賣優惠，由即日起至12月31日，凡惠顧外賣原味燒鵝/切雞/油雞，並以樂悠咭全單支付，即可享85折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【百佳】11.11網購佳折 買Aveeno/李施德林產品滿$398 送總值高達$271.7贈品（即日起至30/10）
百佳11.11網購佳折今期有精彩品牌優惠，買滿指定金額即可獲得小家電、廚具套裝、原箱紙巾等豐富禮品！YAHOO著數 ・ 22 小時前
【Aeon】Living Plaza、Daiso Japan全店買4送1（即日起至26/10）
Living Plaza & Daiso Japan進行週末優惠，今個週末場內所有貨品買4送1，仲有萬聖節系列半價優惠！YAHOO著數 ・ 22 小時前
【UNY】秋の購物祭 買滿$1,000送$100現金券（即日起至12/11）
UNY及APITA現正進行年度大型購物盛事「秋の購物祭」，由即日起至11月12日，每週精選多款人氣商品推出限時優惠！第一週必搶推介包括香甜多汁北海道蜜瓜同肉味濃郁嘅安格斯免治牛肉！YAHOO著數 ・ 1 天前
【誠品】尖沙咀店10週年慶 買滿$300即減$20（25/10-26/10）
誠品尖沙咀店今個週末(10月25-26日)慶祝10週年，推出一系列消費獎賞！YAHOO著數 ・ 21 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 54 分鐘前
張致恒內地登台唱《眼紅館》 髮型成焦點 網民：好多頭髮又很光頭
下月11日便踏入41歲的男團Boyz成員張致恒（Steven），與妻子區燕雯（雯雯）於2019年結婚後先後誕下四名兒子，一家六口連同狗狗每月開支極大，經多次在網上喊窮求助後，近月來張致恒轉任搬運工人落力工作，多次被拍到在街頭汗流浹背搬重物的情景。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢
現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金am730 ・ 1 天前
北京新招應對特朗普 反擊更狠
面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。信報財經新聞 ・ 1 天前