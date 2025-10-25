【萬寧】官網11.11大折購 買滿$599即減 $40（即日起至13/11）

萬寧官網進行11.11大折購，由即日起到11月13日，全場個人護理日用品勁減優惠，買滿額再送你各款禮品！於萬寧APP 購物輸入優惠碼＋AliPayHK領$50優惠券，慳高達 $200！大折購期間逢星期三驚喜低至88折、逢星期二／四即搶限量1折筍貨、每日都有官網限定出位價！

官網限定 全場購物優惠

買滿$599即減 $40（輸入優惠碼：SALE40）

買滿$1888即減 $150（輸入優惠碼：SALE150）

新會員首次購物 買滿$388即減 $45（優惠碼：JOINUS45）

【萬寧App 雙11限定】AliPay全場購物雙重優惠 萬寧官網現有客戶於AliPay HK先領券並於付款時選擇以AliPay結帳，買滿$688，再減 $50 萬寧官網新客戶於AliPay HK並於付款時選擇以AliPay結帳，買滿$300，再減額外 $30



任何個人護理產品

買滿$99 即送 舒適達專業抗敏及修護琺瑯質牙膏薄荷配方14克1件

買滿$188 即送 萬寧$20電子現金券

買滿$688 即送 Awawa泡泡抗菌除滿洗衣珠 82粒

買以下產品類別再送你更多禮品

買任何精華素產品1件 送50惠養潤豐盈厚髮膜1粒試用裝

買任何口腔護理產品滿$288 送萬寧$50電子現金券

買任何沐浴用品1件 送舒特膚益生元鎖水潔膚乳29毫升

買任何女性衛生產品滿$168 送高潔絲極緻綿柔安心熟睡褲1片裝2件＋舒適達抗敏護齦牙膏20克1件＋高潔絲 Comfort Soft Air Thin 4片裝1件＋Lactacyd倍護女性潔膚液60毫升1件

精選高露潔產品

買滿$199送姆明陶瓷餐具5件裝1套

買滿$288送萬寧$50電子現金券

精選多芬／麗仕產品

買滿$69送維他奶豆奶1公升1件

買滿$79送壽桃日式烏冬麵4包裝1件

買滿$99送詩樂氏全能清潔液500毫升1件

買滿$129送鴻福堂花旗參黨參雞湯500克1件

買滿$149送麥當勞$20優惠劵

買滿$299送萬寧$30電子現金券

買滿$1111送BRUNO 電子多功能電熱鍋 紅色

50惠女士洗髮露系列1件+深層淨化頭皮磨砂膏 125克（優惠期至2025年10月30日）組合價$199



