【萬寧】買美容護膚產品滿 $259 可享88折（只限12/11）

大家最期待的聖誕節即將到來！今年不少品牌搶先在10月推出聖誕倒數月曆2025，而大家千呼萬喚的YSL Advent Calendar終於在官網推出！品牌大使ROSÉ金髮女郎的形象將美妝產品演繹得非常好，讓大家更愛YSL了，因此今年的聖誕倒數月曆討論熱度也十分高。品牌繼續以往的高級感，外觀是鎏金色的奢華禮盒，以「Golden Star」的形象貫穿整個設計主題，入面盛載著24件美妝小禮物，當中更有1件是絕美化妝小鏡子。此外，官網買滿$3,000，更送價值$2,325的9件護膚、香水小禮品，各位YSL粉絲們快去搶貨啦！

Yahoo Style HK ・ 1 天前