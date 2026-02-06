【萬寧】一日限定全場88折

明天（2月7日）到萬寧購物即享全場88折，官網都有同步優惠（優惠碼「26FEBHH」）。快啲趁機會入手日常必備、保健品同新年精選！而家入手任何護膚產品滿$150，更即送$50萬寧現金優惠券！

日期：只限2026/02/07

地點：萬寧分店及網店

