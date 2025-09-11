【萬寧】健康新髮則之旅 送3,600份價值超過$300禮品（13/09-14/09）

萬寧年度盛事「健康新髮則之旅」將於9月13日至14日一連兩日於奧海城二期地下中庭登場，打造「髮之專家」互動體驗專區。五大人氣品牌化身不同身份的「髮之專家」，透過互動遊戲讓你了解自己頭髮的需求，找出專屬的「養・護・亮」全方案。只要完成指定項目即可集齊印章，換領限量 3,600 份總值超過$300 的「養・護・亮」訂製禮包！

【萬寧】健康新髮則之旅 送3,600份價值超過$300禮品（13/09-14/09）

每份「養・護・亮」訂製禮包均包含多款精選頭髮護理產品，涵蓋養黑煥髮、修護亮澤和亮麗色彩等多重功效，包括：GROWUS、Essential Premium、Off & Relax、YOLU、Fino、Kundal、 Dove、Himawari、KLORANE、Wholelove、維特健靈、絲悅天然、髮再生及位元堂（排名不分先後）等產品。禮品會根據「髮之專家」訂製指南的答案分佈 ，對應不同類型，送出不同配套的專屬禮包，令每份禮品都更貼近你的頭髮需要。

【萬寧】健康新髮則之旅 送3,600份價值超過$300禮品（13/09-14/09）

奧海城1期、奧海城商場2期、海富商場等三大萬寧門市同步推出頭髮護理產品優惠，讓大家體驗「健康新髮則之旅」後，可以到萬寧門市盡情挑選合適產品。只要在9月13至14日，前往以下指定萬寧門市購買頭髮護理或染髮產品滿$188，即加碼送萬寧「養・護・亮」訂製禮包（總值逾$300），及 AWAWA 泡泡抗菌除蟎洗衣珠一包 82 粒（價值$69.9）!

日期：2025/09/13 - 2025/09/14

地點：奧海城二期地下中庭

