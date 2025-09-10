【萬寧】yuu會員折扣日 全場95折（只限10/09）

今日9月10日萬寧yuu會員折扣日，會員到萬寧門市及網店購物（優惠碼「SEPYUU5」）可享95折！獨家會員優惠價包括lilyeve防脫育髮外泌體安瓶精華 100毫升折實價 $147.3、精選Return 回本頭髮護理產品 $147.3、Alpecin C1咖啡因洗髮露 375毫升折實價 $70.3！

日期：只限2025/09/10

地點：指定萬寧分店及網店

