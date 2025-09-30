萬梓良被爆拍戲時「細佬被蛇咬」 霸氣拎煙頭應對「焫一焫佢吖」

向來予人霸氣感覺嘅萬梓良，幕前演出出盡力水，鏡頭後同樣豪邁奔放。早前李思捷同麥包、黃智賢、曹永廉3位Hey brother隊友主持youtube節目《尹李吹水》，討論圈中好戲之人，萬梓良當然榜上有名。更爆嘅係李思捷大爆萬梓良試過「細佬被蛇咬」！

四人先提到萬梓良多年前同周潤發喺電影《江湖情》中「鬥戲」，演奸角嘅萬子哥同發哥喺一場對手戲中拍枱發難，發哥就好冷靜用酒潑向萬子哥。呢個講法早前王晶都有提到，周潤發當時感難以同萬梓良鬥爆，於是改以冷靜、收歛嘅手法應對。

提起萬梓良，擅長模仿嘅李思捷扮萬子哥口吻，喺羅樂林嫁女婚宴上叫眾人「坐低」。「芷珊，坐低。思捷，坐低。國明，坐低。」，最好笑係連三哥苗僑偉都被萬梓良叫佢坐低，但就稱呼三哥做「僑偉」，連三哥都話「冇嘢呀嘛，僑偉？」。

萬梓良尊敬前輩又好睇住啲細嘅，不時以「大佬」「細佬」稱呼其他藝人，麥包就係萬子哥其中一位「細佬」，甚至係喺李香琴、譚炳文見證下成為「細佬」。隨後李思捷就問麥包有冇聽過萬梓良「細佬被蛇咬」呢個傳聞，麥包似乎知情，陰陰咀笑話「係『佢細佬』（被蛇咬），唔係『佢個細佬』」，明就明啦。

李思捷指呢單江湖傳聞好多人講過，並指出事後工作人員都好驚，但萬梓良好淡定咁食煙，再拎住食緊嗰支煙向工作人員講「嚟吖，焫一焫佢吖！」，超霸氣！萬子「個細佬」麥包都話「以前會攞煙絲濕啲水噏落去（傷口）」。李思捷最後「戴頭盔」話「呢個我聽返嚟，但係好多人講過呢個故仔」。

究竟萬梓良拍邊套戲時發生咁離奇嘅意外就真係無從稽考，但係喺《賭俠大戰拉斯維加斯》戲中，萬子哥就真係俾蛇咬，不過係咬pat pat，唔係「細佬」。

