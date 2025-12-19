萬王之王／美傭誘罪／柏克萊的日子︳電影LOL 今期睇咩戲

萬王之王

狄更斯 (朱栢康聲演) 那頑皮好動的小兒子華特 (鄭進希聲演)，最喜歡聽關於「王」的傳奇故事。某夜，狄更斯的太太嘉芙蓮 (鄭秀文聲演) 請他講一個「王」的睡前故事給兒子聽，他便娓娓道來「萬王之王」的故事——關於耶穌的一生及奇蹟。隨著父親的敘述，華特展開了一段奇幻旅程：彷彿化身為第一世紀的見證者，親眼旁觀歷史瞬間；有時更進入情景之中，與耶穌同行。他們見證奇蹟，體驗耶穌的試煉與背叛，直到耶穌被釘十字架前，展現出最偉大的愛。

美傭誘罪

廣告 廣告

懸疑佈局、重重攻心計，兩大性感女神豪門之內大鬥艷麗！根據全球大賣懸疑小說改編。生活困窘的美莉（悉尼斯威尼 飾）好不容易獲豪門太太妮娜（雅曼達施菲 飾）聘用為住家女傭，滿心以為一切順利，卻發現妮娜人前表現親切，人後竟會忽然發狂；同時她亦不禁被高富帥的男主人安德魯所吸引…豪門深處愛慾交纏，美莉到底會是飛上枝頭變鳳凰，抑或墮入萬劫不復的深淵？

柏克萊的日子

1968 年，香港學生戈夫赴美國柏克萊大學讀戲劇，目睹一個美國學生在人民公園示威中被政府部隊槍殺，後來他與一些華裔同學發動了保釣學生運動，同時又愛上一位來自台灣的年輕貌美的少婦，誰知她逐漸蛻變為運動的領袖…

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！