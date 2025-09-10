食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角

近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。

網民驚訝「天價」食薯仔

大批網民對此菜式的價錢表示難以置信，紛紛留言，「碟牛柳粒要4百幾！？」、「大癲4百幾！？黑毛和牛定松阪牛？」、「四百幾蚊唔係啩⋯你話海鮮就話啫」。亦有人提醒網民點菜時要注意，「食中菜一定唔可以叫加大」、「食中菜寧願叫多碟都唔好叫加大」，更有人直斥「萬發」，「佢次次唔理幾多人都 tum 你叫大，之後先知成四百幾」，不少人都認為餐廳「加大」並非等於更抵食。

食客用四百幾蚊叫嘅黑椒薯仔牛柳粒

熟客力撐薯仔才是靈魂

然而，另一邊廂亦有不少熟客替餐廳護航，強調這道菜的重點本來就在薯仔，「但係薯仔先係重點喎…」、「萬發個薯仔牛柳粒係食薯仔，牛柳粒炒完其實可以 dum 左佢」、「薯仔先係主角，就好似芋頭南乳炆扣肉，芋頭先係主角」、「萬發碟黑椒牛柳粒個精髓係薯仔」。他們認為不少人對「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒存有誤解，真正懂得欣賞的食客，其實就是為了薯仔而來，讀者們又捨得用$400以上的價錢食薯仔嗎？

