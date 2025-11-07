萬維網發明者指出「AI 時代網頁廣告末日」，內容創作者應如何面對

文章來源：Qooah.com

World Wide Web，萬維網發明者 Timothy John Berners-Lee (添·柏納斯-李)在倫敦未來 AI 峰會上拋出重要觀點：生成式 AI 的崛起正動搖廣告支撐的網絡經濟根基，網頁廣告模式可能面臨終結。

指出，當前用戶獲取信息的習慣已發生根本性轉變，越來越多人選擇直接向大型語言模型提問，而非點擊進入原始網頁瀏覽。這一變化看似細微，卻直擊廣告經濟的核心邏輯，廣告收入高度依賴用戶的網頁點擊行為，若閱讀網頁的主體從人類轉變為 AI，依賴點擊量的廣告有效性將大幅下降，最終導致廣告收入崩解。

這一趨勢已在科技巨頭的財報中顯現端倪。Google、Meta 等企業雖仍坐擁數百億美元的廣告收入，但用戶與 AI 互動模式的持續升級，正在逐步侵蝕其傳統盈利基礎。柏納斯-李強調，當前大部分網絡經濟都構建在廣告模式之上，這種結構性依賴使得整個互聯網生態系統面臨潛在風險，AI 引發的用戶行為變革終將顛覆現有格局。

更值得警惕的是網絡生態的壟斷傾向。柏納斯-李擔憂，當前的網絡正從開放自由的共享平台，逐漸演變為少數大型企業掌控海量數據的壟斷結構。生成式 AI 的發展進一步加劇了這一趨勢，若不及時探索新路徑，網絡的公共屬性將被持續削弱。

面對這場不可逆轉的技術變革，柏納斯-李呼籲業界與政策制定者共同行動。他認為，必須盡快跳出傳統廣告思維，探索基於 AI 時代的網絡價值衡量標準與新型商業模式，既保障互聯網的開放性與包容性，又能構建可持續的經濟生態，讓網絡在技術迭代中始終服務於全人類的共同利益。