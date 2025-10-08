萬綺雯「長腿女神」保養有道迎來55歲生日，網民大讚近照比當年的馬小玲更添女人魅力

「長腿女神」萬綺雯迎來 55 歲生日，日前發佈最新近照，凍齡美貌引網民留言大讚！萬綺雯於 1989 年參選亞洲小組奪得亞軍後正式出道，當年更被譽為「亞視一姐」，並於 2012 年加入無綫電視，8年約滿後移居中國內地，慢慢淡出娛樂圈後，偶爾於小紅書更新近照，凍齡美貌可謂十年如一日！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

「長腿女神」萬綺雯 55 歲生日 網民：歲月沒有在你臉上留下痕跡！

萬綺雯日前於小紅書發佈生日近照，網民大讚顏值依然頂尖，完全沒有老化跡象。（小紅書)

廣告 廣告

萬綺雯日前於小紅書發佈生日近照，網民大讚顏值依然頂尖，完全沒有老化跡象，就是名副其實的「美魔女」，而且比當年經典劇集《我和殭屍有個約會》中的馬小玲造型，更添上精緻優雅的女人魅力，42寸長腿依然十分養眼。

萬綺雯凍齡保養心得1）茹素改善皮膚

萬綺雯已茹素多年，她曾分享皮膚有明顯的馱善，包括暗粒、色素沉澱減少，亦較少出現扁桃腺發炎狀狀況。她認為需視乎個人體質而訂立餐單，寒底多吃熟食，不吃味精及加工食品，自然皮膚及健康亦得以改善。

皮膚緊緻而不見醫美痕跡，就是真正的凍齡女神！(小紅書)

萬綺雯凍齡保養心得2）沐浴後保濕護膚

萬綺雯一雙 42 寸長腿保養得宜，她曾分享自己的皮膚容易乾燥痕癢，因而每次洗澡後趁肌膚尚有少量濕度，即會塗上潤膚乳鎖緊水分，肌膚亦會更見柔軟。她會配合按摩加強血液循環，讓小腿更修長纖細，日常亦少穿高跟鞋。

42寸長腿依然纖細養眼，保養得宜！(小紅書)

萬綺雯凍齡保養心得3）盡量素顏淡妝

萬綺雯肌膚保養得宜，全因她日常盡量素顏淡妝，不為肌膚帶來負擔。比起昂貴的面霜，她更注重眼部保養，她認為眼部最易顯老，因而養成塗眼霜的習慣，減少眼紋看來更精神及年輕。

65歲惠英紅「粉紅好氣息」亮相巴黎！擔任LOEWE品牌大使的她，演繹優雅不費力造型

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

養生保養：

58歲郭藹明佛系養生之道：被老公劉青雲悉心滋養的小花，身心靈健康維持嬌嫩皮膚與體態

78歲阿姐汪明荃容光煥發養生心態：注重自己的健康培養運動習慣，更甚是樂觀開放修心養生

44歲陳茵媺與陳豪夫妻檔亮相！三孩靚媽的天然保養法，身形與顏值保養「零走樣」