萬綺雯「長腿女神」保養有道迎來55歲生日，網民大讚近照比當年的馬小玲更添女人魅力
「長腿女神」萬綺雯迎來 55 歲生日，日前發佈最新近照，凍齡美貌引網民留言大讚！萬綺雯於 1989 年參選亞洲小組奪得亞軍後正式出道，當年更被譽為「亞視一姐」，並於 2012 年加入無綫電視，8年約滿後移居中國內地，慢慢淡出娛樂圈後，偶爾於小紅書更新近照，凍齡美貌可謂十年如一日！
「長腿女神」萬綺雯 55 歲生日 網民：歲月沒有在你臉上留下痕跡！
萬綺雯日前於小紅書發佈生日近照，網民大讚顏值依然頂尖，完全沒有老化跡象，就是名副其實的「美魔女」，而且比當年經典劇集《我和殭屍有個約會》中的馬小玲造型，更添上精緻優雅的女人魅力，42寸長腿依然十分養眼。
萬綺雯凍齡保養心得1）茹素改善皮膚
萬綺雯已茹素多年，她曾分享皮膚有明顯的馱善，包括暗粒、色素沉澱減少，亦較少出現扁桃腺發炎狀狀況。她認為需視乎個人體質而訂立餐單，寒底多吃熟食，不吃味精及加工食品，自然皮膚及健康亦得以改善。
萬綺雯凍齡保養心得2）沐浴後保濕護膚
萬綺雯一雙 42 寸長腿保養得宜，她曾分享自己的皮膚容易乾燥痕癢，因而每次洗澡後趁肌膚尚有少量濕度，即會塗上潤膚乳鎖緊水分，肌膚亦會更見柔軟。她會配合按摩加強血液循環，讓小腿更修長纖細，日常亦少穿高跟鞋。
萬綺雯凍齡保養心得3）盡量素顏淡妝
萬綺雯肌膚保養得宜，全因她日常盡量素顏淡妝，不為肌膚帶來負擔。比起昂貴的面霜，她更注重眼部保養，她認為眼部最易顯老，因而養成塗眼霜的習慣，減少眼紋看來更精神及年輕。
