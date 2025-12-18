萬綺雯客串《驅魔龍族馬小玲》，預告1秒鏡頭即掀回憶！55歲「永遠的馬小玲」保養有道更添女人魅力

臨兵鬥者皆陣列在前！《驅魔龍族馬小玲》電影預告日前釋出，隨即引起童年回憶！大家都在留意新版電影會否有原班人馬加入時，預告裡就來給大家1秒馬小玲（萬綺雯）的鏡頭，都足以令網民熱烈討論！

當年的馬小玲由萬綺雯演繹，到了新版的《驅魔龍族馬小玲》，由吳千語擔任新版馬小玲，但經典的萬綺雯在網民心目中還是有一席位，在新版電影裡還是要來客串一下，來一場馬小玲回憶殺熱潮。

《驅魔龍族馬小玲》預告

這位在網民心目中，永遠的馬小玲，到底有何吸引之處呢？在她55歲的生日，萬綺雯在小紅書裡發布美照，那雙長腿到現在還是魅力滿分。

小紅書圖片

萬綺雯在保養方面也是頂流，顏值與膚質還是保持得很好，也許女明星都有「特異功能」，懂得凍齡術，讓萬綺雯到現在還是魅力沒法，還有網民指她現在超越以前，比當年馬小玲更有魅力。這位「美魔女」的保養大法是什麼呢？

萬綺雯凍齡保養心得1）茹素改善皮膚

萬綺雯已茹素多年，她曾分享皮膚有明顯的馱善，包括暗粒、色素沉澱減少，亦較少出現扁桃腺發炎狀狀況。她認為需視乎個人體質而訂立餐單，寒底多吃熟食，不吃味精及加工食品，自然皮膚及健康亦得以改善。

萬綺雯凍齡保養心得2）沐浴後保濕護膚

萬綺雯一雙 42 寸長腿保養得宜，她曾分享自己的皮膚容易乾燥痕癢，因而每次洗澡後趁肌膚尚有少量濕度，即會塗上潤膚乳鎖緊水分，肌膚亦會更見柔軟。她會配合按摩加強血液循環，讓小腿更修長纖細，日常亦少穿高跟鞋。

萬綺雯凍齡保養心得3）盡量素顏淡妝

萬綺雯肌膚保養得宜，全因她日常盡量素顏淡妝，不為肌膚帶來負擔。比起昂貴的面霜，她更注重眼部保養，她認為眼部最易顯老，因而養成塗眼霜的習慣，減少眼紋看來更精神及年輕。

