lululemon年末大減價低至3折
萬綺雯客串《驅魔龍族馬小玲》，預告1秒鏡頭即掀回憶！55歲「永遠的馬小玲」保養有道更添女人魅力
臨兵鬥者皆陣列在前！《驅魔龍族馬小玲》電影預告日前釋出，隨即引起童年回憶！大家都在留意新版電影會否有原班人馬加入時，預告裡就來給大家1秒馬小玲（萬綺雯）的鏡頭，都足以令網民熱烈討論！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
當年的馬小玲由萬綺雯演繹，到了新版的《驅魔龍族馬小玲》，由吳千語擔任新版馬小玲，但經典的萬綺雯在網民心目中還是有一席位，在新版電影裡還是要來客串一下，來一場馬小玲回憶殺熱潮。
這位在網民心目中，永遠的馬小玲，到底有何吸引之處呢？在她55歲的生日，萬綺雯在小紅書裡發布美照，那雙長腿到現在還是魅力滿分。
萬綺雯在保養方面也是頂流，顏值與膚質還是保持得很好，也許女明星都有「特異功能」，懂得凍齡術，讓萬綺雯到現在還是魅力沒法，還有網民指她現在超越以前，比當年馬小玲更有魅力。這位「美魔女」的保養大法是什麼呢？
萬綺雯凍齡保養心得1）茹素改善皮膚
萬綺雯已茹素多年，她曾分享皮膚有明顯的馱善，包括暗粒、色素沉澱減少，亦較少出現扁桃腺發炎狀狀況。她認為需視乎個人體質而訂立餐單，寒底多吃熟食，不吃味精及加工食品，自然皮膚及健康亦得以改善。
萬綺雯凍齡保養心得2）沐浴後保濕護膚
萬綺雯一雙 42 寸長腿保養得宜，她曾分享自己的皮膚容易乾燥痕癢，因而每次洗澡後趁肌膚尚有少量濕度，即會塗上潤膚乳鎖緊水分，肌膚亦會更見柔軟。她會配合按摩加強血液循環，讓小腿更修長纖細，日常亦少穿高跟鞋。
萬綺雯凍齡保養心得3）盡量素顏淡妝
萬綺雯肌膚保養得宜，全因她日常盡量素顏淡妝，不為肌膚帶來負擔。比起昂貴的面霜，她更注重眼部保養，她認為眼部最易顯老，因而養成塗眼霜的習慣，減少眼紋看來更精神及年輕。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
養生保養：
35歲允兒與21歲張員瑛AAA頒獎禮台框畫面零違和！永遠的《少時》，二代團神顏偶像Yonna超自律仙女保養大法公開
34歲金高銀「水嫩高級臉」抗老保養秘訣：從防曬、補水，到運動「內外兼修」養出少女肌
其他人也在看
61歲尹天照拍探店片 雙下巴眼袋盡顯 大排檔食雞屁股極麻甩
亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》於1998年播出時極受歡迎，成為「亞視神劇」之餘更令飾演馬小玲嘅萬綺雯同況天佑嘅尹天照因而走紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阿嬌鍾欣潼拍卸妝片被指「卸了個寂寞」！素顏皮膚質素超好，崇尚「減法護膚」來養好皮膚
鍾欣潼阿嬌分享「晚間卸妝程序」，被指素顏皮膚比化妝更漂亮，就是「卸了個寂寞」！阿嬌近年狀態大勇，凍齡肌膚柔滑零毛孔，網民更指「完全看不出卸了甚麼」！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫
歲月是把殺豬刀，這是多少人的青春集體回憶？TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎親自回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
8派對房間涉用侵權卡拉OK機 海關拘兩人
【Now新聞台】海關在8間派對房間檢獲8套懷疑侵權的卡拉OK機以及一套懷疑侵權遊戲機套裝，估值約24萬元，兩名負責人涉嫌觸犯《版權條例》被捕。 海關月初起先後搜查全港多區多間派對房間，在觀塘、九龍灣、新蒲崗、旺角、元朗等區域發現8間房間涉嫌管有和提供侵權卡拉OK歌曲予顧客，另外發現六間位於工廈內，涉嫌違反地契條款，已轉交地政總署跟進。海關強調，長假期前夕繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊各類侵權活動。#要聞now.com 影音新聞 ・ 8 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 天前
據悉伊利沙伯醫院走犯 疑犯赤腳逃往加士居道方向
【Now新聞台】據了解，一名涉嫌搶劫及偷竊的疑犯在伊利沙伯醫院留醫期間逃脫，警方現正追緝。 有閉路電視拍攝到，35歲的男疑犯早上從醫院S座赤腳逃往加士居道方向，當時他身穿白色上衣，下身是病人服裝，而醫院C座一樓大堂留下一輛疑犯坐過的輪椅，上面有衣物及拖鞋。警方封鎖調查，在醫院附近一帶搜索。據了解，涉事疑犯懷疑跟近月10宗連環搶劫及盜竊案有關，周三被警方拘捕，他之後報稱不適，送往醫院治理，上午做X光檢查期間逃脫。案件交由警方重案組跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
【可愛系美妝特搜】歐舒丹追光者盲盒、PAUL & JOE貓咪護唇膏、媚比琳x HELLO KITTY聯名粉潮全面洗版！
歐舒丹今年把節慶可愛感玩到新高度，「手護追光者盲盒」一登場就直接被鎖定為交換禮物黑馬！品牌將六款明星護手霜做成角色感十足的盲盒設計，每一盒都附有拉鍊吊飾，既是護手霜也是小物收納，拆盒瞬間自帶儀式感；特別的是其中還藏了一款神秘隱藏版，完全精準打中盲盒控與收...styletc ・ 9 小時前
新木優子秘戀中島裕翔半同居 傳元旦閃婚
【on.cc東網專訊】日本女星新木優子，入行多年來形象健康。幾近零緋聞的她，今日(19日)驚爆暗撻多次合作的男團Hey!Say!JUMP前成員中島裕翔，秘密發展地下情長達3年。優子今年初更為男友搬屋過着半同居生活，更傳好事近，有望在元旦嫁人！東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
Body Cream推薦｜搽身體乳常見四大誤區 把握「黃金三分鐘」！乾燥必買10款Body Cream 低至64折/網購Aveeno比香港平過半
近日香港天氣非常乾燥，每次洗臉、沖涼後，即刻感到皮膚爆拆、痕癢、甩皮，甚至泛紅！想好好呵護冬天乾燥肌的話，大家會想到搽身體乳，不過原來搽身體乳也有講究，最好吸收原來是「這個時候」！Yahoo購物專員在文末列出不少人常犯的五大誤區，大家可以看看有沒有中。此外，更精選10款抵買body cream，有Aveeno、NIVEA、CeraVe、Cetaphil、彩豐行等人氣品牌，當中最平低至$32就買到！想知有邊幾款潤膚乳推薦，即看內文！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Taylor Swift「良心老闆」大派15億港元花紅予幕後功臣，舞者人均獲585萬夠做首期
Taylor Swift以驚人大手筆結束《The Eras Tour》，總計派發約15億港元花紅感謝幕後英雄。全體工作人員人人有份，舞蹈員平均獲得585萬港元，卡車司機約78萬港元，音樂家、餐飲團隊、樂器技師及商品後勤人員均獲豐厚回饋，在娛樂圈極為罕見。Yahoo Style HK ・ 14 小時前
內地平價咖啡品牌殺入將軍澳 對撼瑞幸？丨 蜜雪冰城石門店招頂手
內地平價咖啡近年強勢攻港，由瑞幸創始人陸正耀和錢治亞離巢後創立的Cotti Coffee（庫迪咖啡），與瑞幸一樣走平價路線，被稱為「瑞幸第二」。該品牌自2023年底來港開設首店後，至今已擴張至約10間分店，近期更在將軍澳連開兩間，似想與瑞幸打對台。更多消息：內地餐飲品牌攻港水土不服？ 檸季、fufuland將軍澳分店閃電結業霸王茶姬攻港一年瘋狂擴張 將軍澳連開3店 租連鎖咖啡店舊舖Cotti Coffee其中一間分店位於將軍澳寶林站新都城中心1樓，於昨日（12月18日）正式開幕；此外坑口的TKO Gateway FoodLane亦將會開設Cotti Coffee，即於將軍澳區內短時間連開兩間。將軍澳區亦為瑞幸據點之一，在區內設有約3間分店，分別位於新都城中心、將軍澳中心及調景嶺彩明商場。同樣以以平價聞名的內地茶飲品牌「蜜雪冰城」，近年在港極速擴張，不過近日有網民在社交平台群組發現，位於沙田石門、開業未滿1年的「蜜雪冰城」分店舖位傳出求頂手消息。該分店位於石門京瑞廣場1期，面積有1,100平方呎，月租達16萬，由居於深圳的港漂加盟開設。蜜雪冰城攻港全盛時期有近9間分店，遍佈港、九、新界，28Hse.com ・ 4 小時前
前港姐亞軍陸詩韻轉行從商單身多年 45歲慶生相疑爆新戀情
2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）於TVB發展數年星運平平，2009年決定轉行從商，曾經營內衣、餐飲及美容生意，更榮升「2025年大灣區香港女企業家總會」副主席。雖然事業得意，但感情生活卻荊棘滿途，曾被爆出因被前男友連累，而身負340萬巨債，自此便一直單身。喺今個月29日就係佢嘅45歲生日，近日佢就出席慶生飯局，並喺社交網站上載多張照片，當中包括於一名中年男士嘅照片，疑似有新戀情？！Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
30歲女早餐改吃番薯、香蕉3個月脂肪肝消失？一步驟令番薯增肥變減肥，零運動照樣激瘦5kg
根據中大調查顯示，全港有4份之1香港人患有脂肪肝，到底要如何預防及改善脂肪肝問題呢？早前，有一名30多歲女子成功以改變早餐飲食習慣，短短3個月內脂肪肝便神奇地消失，更成功在零運動的情況下瘦了5公斤。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」 24年婚姻寵溺藏不住
誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。姊妹淘 ・ 8 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 1 天前
蜜雪冰城石門店難作業績指標 女老闆曾自爆為拿身分證開店
開業未滿1年的蜜雪冰城石門分店舖位傳出招租，據報月租更高達16萬元，引起網民熱議要賣多少杯才能交租。然而該加盟店結業，能否預視業績？ 翻查資料顯示，蜜雪冰城最新業績依然強勁，母企半年多賺44%，近日業務拓展到美國荷里活星光大道；石門加盟店的女老闆則曾自揭開店是為了續簽身分證，有特別目的，似乎難作後市趨勢指標Yahoo財經 ・ 9 小時前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 1 天前
減肥界傳說！胡杏兒2個月狂瘦21kg，就靠「這食物」＋瘦瘦湯吃出神級身材
說到狠角色減肥代表，胡杏兒真的名列前茅！她當年拍完《肥田喜事》，體重一度來到76kg，後來竟然只花2個月就瘦回55kg，整整輕了21kg，速度快到像開外掛。最猛的是，生了三胎後居然依舊辣，身材緊實又精女人我最大 ・ 9 小時前
日本防災報告預警：東京 7.3 級地震足以造成 1.8 萬人死亡
日本政府一個委員會估計，一場在東京地底發生的強烈地震，足以奪走 18,000 人的生命，並造成 83 兆日圓（港幣約 4.15 萬億元）的經濟損失。小組警告，這場災害將會帶來全國危機，呼籲社會各界制訂計劃，舒緩災難帶來的影響。Yahoo新聞 ・ 6 小時前