萬聖節前後打擊酒駕毒駕，警拘11人檢44萬元大麻。(警方圖片)

新界南總區交通部執行及管制組人員，為打擊酒後及毒後駕駛相關罪行，於上月22日至23日、24日、26日及29至31日，在區內主要幹道設置路障、截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊相關罪行。

扣留 3 部改裝車輛

行動中，人員一共拘捕10名本地男子，年齡介乎28歲至62歲，以及一名34歲本地女子，分別涉嫌「販運危險藥物」、「毒後駕駛」、「酒後駕駛」、「拒絕提供血液樣本」、「停牌期間駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」、「未能岀示身分證明文件」及「欠交法庭罰款」等。人員檢獲約3.5公斤大麻，總市值約44萬元，並扣留3部改裝車輛作進一步檢驗。

