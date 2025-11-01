「萬聖節女王」Heidi Klum玩核突扮神話「蛇頭女」

【on.cc東網專訊】德國超模Heidi Klum每年「萬聖節」都落重本變裝舉行慈善派對，繼前年扮成巨型蚯蚓與去年扮ET外星人之後，今年的造型揭盅，Heidi再次玩「驚嚇」扮演古希臘神話「蛇髮女妖」梅杜莎（Medusa）。

之前已預告今年的造型勁樣衰的Heidi今日開始於社交網連環分享整個製作過程，雖然有fans一度估她扮「小魔怪」，但最終她公開「蛇髮女妖」造型片段，蛇髮與蛇尾都裝上機器郁動，雖然造型10級恐怖，但仍凸顯Heidi的Big爆身材。她留言表示：「千祈唔望太耐，否則你會變成石頭🖤#HeidiHalloween」。

廣告 廣告

而今年Heidi再與德國歌手老公Tom Kaulitz拍住上，他扮演被「蛇妖」施咒變成的古希臘戰士石像與老婆一同於活動上亮相。據Heidi於活動上表示為了今次的打扮花了不少工夫，，除了身上所有的顏色都用人手塗上之外，亦用了15名工作人員合力花上10小時來為她們化妝。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】