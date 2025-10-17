萬聖節女王Heidi Klum今年扮乜？回顧維密天使Heidi Klum歷年浮誇Halloween造型

▲ ELLE.com.hk

相信大家對於每年的萬聖節，最期待的一定是「萬聖節女王」Heidi Klum的裝扮，每一年她都一定是全宇宙把萬聖節過得最認真的人類。Heidi Klum去年夥拍太陽馬戲團打造巨型孔雀，在紅毯上大玩雜技表演，亦試過扮噁心蚯蚓、筋肉人等，未知今年的裝扮是什麼，但萬聖節女王從來都不會讓大家失望！

▲ ELLE.com.hk

Heidi Klum公開裝扮後，便登上熱搜，連Google都特別為她在搜尋結果下面加了蚯蚓的特效，幽了一默。

▲ ELLE.com.hk

IG@heidiklum

2021年 女屍

其實雖然疫情期間都沒有舉辦大型的派對，Heidi Klum也有以影片形式紀錄自己的萬聖節裝扮，2021年她就扮成了恐怖的女屍，還有墓碑刻着她與丈夫的名字，百無禁忌。

廣告 廣告

▲ ELLE.com.hk

IG@heidiklum

2020年 木乃伊

而2020年Heidi Klum整家人都陪她一起瘋，一家人一起扮了木乃伊，雖然可怕，但看得出一家人的感情很好，非常溫馨。

▲ ELLE.com.hk

IG@heidiklum

嘔心之最

如果你覺得去年的蚯蚓已經很嘔心，其實Heidi Klum在2019年和2011年都分別扮過被解剖的外星人和人類，2011年她甚至被抬上驗屍台上面，同樣是相當認真。

▲ ELLE.com.hk

IG@heidiklum

2015年 Jessica Rabbit

不過要數大家最印象深刻的裝扮一定是2015年，她扮演了卡通 Jessica Rabbit，相當性感，而作為超模的她似乎比誰都相當適合。

▲ ELLE.com.hk

IG@heidiklum

2013年 老人

2013年的派對上出現了一位老人，普通的外型令大家都在想：「哪來的老人家，是不是走錯場子了」，但原來是Heidi Klum，真的是嚇到大家了，臉上的皺紋讓大家都無法認出她來。

▲ ELLE.com.hk

IG@heidiklum

2011年 猿人

其實每一年，她的老公都非常支持老婆，2011年老公Seal亦有陪她扮成猿人，有這樣子陪你當瘋子的老公，真的很讓人羡慕。

推薦閱讀:

➤ 超模Heidi Klum女兒Leni Klum正式出道 17歲模二代征服時尚界

➤ 由模特兒到星級主持人！細數超模Heidi Klum的5大成就

➤ 趁萬聖節狂歡一下，歷年名人的裝扮超乎想像！







Follow us on:

Facebook: elleOnlineHK

Instagram: @ellehongkong

YouTube: ELLETVHK





