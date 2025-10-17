不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
萬聖節女王Heidi Klum今年扮乜？回顧維密天使Heidi Klum歷年浮誇Halloween造型
相信大家對於每年的萬聖節，最期待的一定是「萬聖節女王」Heidi Klum的裝扮，每一年她都一定是全宇宙把萬聖節過得最認真的人類。Heidi Klum去年夥拍太陽馬戲團打造巨型孔雀，在紅毯上大玩雜技表演，亦試過扮噁心蚯蚓、筋肉人等，未知今年的裝扮是什麼，但萬聖節女王從來都不會讓大家失望！
Heidi Klum公開裝扮後，便登上熱搜，連Google都特別為她在搜尋結果下面加了蚯蚓的特效，幽了一默。
IG@heidiklum
2021年 女屍
其實雖然疫情期間都沒有舉辦大型的派對，Heidi Klum也有以影片形式紀錄自己的萬聖節裝扮，2021年她就扮成了恐怖的女屍，還有墓碑刻着她與丈夫的名字，百無禁忌。
IG@heidiklum
2020年 木乃伊
而2020年Heidi Klum整家人都陪她一起瘋，一家人一起扮了木乃伊，雖然可怕，但看得出一家人的感情很好，非常溫馨。
IG@heidiklum
嘔心之最
如果你覺得去年的蚯蚓已經很嘔心，其實Heidi Klum在2019年和2011年都分別扮過被解剖的外星人和人類，2011年她甚至被抬上驗屍台上面，同樣是相當認真。
IG@heidiklum
2015年 Jessica Rabbit
不過要數大家最印象深刻的裝扮一定是2015年，她扮演了卡通 Jessica Rabbit，相當性感，而作為超模的她似乎比誰都相當適合。
IG@heidiklum
2013年 老人
2013年的派對上出現了一位老人，普通的外型令大家都在想：「哪來的老人家，是不是走錯場子了」，但原來是Heidi Klum，真的是嚇到大家了，臉上的皺紋讓大家都無法認出她來。
IG@heidiklum
2011年 猿人
其實每一年，她的老公都非常支持老婆，2011年老公Seal亦有陪她扮成猿人，有這樣子陪你當瘋子的老公，真的很讓人羡慕。
