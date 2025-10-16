萬聖節好去處｜大圍圍方「HalloWai圍方嘩鬼樂園」 設全港首創「百鬼打Call Party」及萬聖節主題市集｜Yahoo活動街

萬聖節即將來臨，港鐵商場圍方於即日起至11月9日呈獻別開生面的「HalloWai」主題活動，結合東洋鬼怪文化與本地創意，打造一場跨越文化界限的萬聖節慶典。傳說中的赤鬼、青鬼、河童等妖異角色將在圍方現身，L2戶外園藝花園與L4活動空間將化身為充滿詭趣與驚喜的「圍方嘩鬼樂園」，讓大家仿如穿越現實與妖異世界的結界，展開一場沉浸式探索之旅！

萬聖節好去處｜大圍圍方「HalloWai圍方嘩鬼樂園」

萬聖節主題市集 打造屬於你與毛孩的詭趣風格

由10月24日至11月2日，圍方L4活動空間將化身為萬聖節主題市集，匯聚12個本地個性品牌，嚴選萬聖節限定商品。從詭魅特調飲品、限定酒類、潮流飾品到創意手作一應俱全。延續圍方「人寵共融」的特色，市集特別設有寵物專區，讓毛孩也能換上搞鬼造型，一同融入節慶氣氛。這個十月，不論與好友、家人或寵物同行，都可於圍方市集探索驚喜，發掘屬於你的萬聖節奇幻體驗！

萬聖節主題市集｜大圍圍方「HalloWai圍方嘩鬼樂園」

5大鬼怪打卡場景 現實與妖異交錯藝術裝置

圍方嘩鬼樂園之門悄然開啟，赤鬼與青鬼靜靜佇立，手持巨棒、目光銳利，與草叢中閃爍的小眼睛一同築起守護陣線，默默注視著每一位靠近的旅人，隨時吞噬入侵者。｜大圍圍方「HalloWai圍方嘩鬼樂園」

在朦朧黑夜中，百鬼村最後一位居民緩緩從石井中探出頭來。身披詭異綠影，手握魚形物件，他沉默不語，亦不迎人，只在原地靜候，成為整個樂園中最難以捉摸的存在。｜大圍圍方「HalloWai圍方嘩鬼樂園」

夜幕低垂，手持提燈的「迷途妖」現身為人引路。然而，若輕率跟隨，便將陷入迷失；若斷然拒絕，則可能遭其追趕。牠的真正意圖，是將人引向危險之境，還請各位步步為營。｜大圍圍方「HalloWai圍方嘩鬼樂園」

遭人遺忘的油紙傘，在汲取天地日月精華後，化身為獨腳獨眼的「傘妖」。外表看似楚楚可憐，實則淘氣頑皮，總愛在你不經意間突然伸出長舌，帶來突如其來的驚嚇。｜大圍圍方「HalloWai圍方嘩鬼樂園」

踏入這條幽暗的迴廊，彷彿走進了現實與妖異的結界。空氣中瀰漫著未知的氣息，請放輕腳步及提高警覺，因為隨時有沉睡的鬼怪被你的腳步聲驚醒。｜大圍圍方「HalloWai圍方嘩鬼樂園」

全港首創「百鬼打Call Party」 融合偶像文化與萬聖派對

萬聖節週末（10月25、26及31日），圍方將舉辦一系列節慶活動，當中重頭戲為全港首創「百鬼打Call Party」。活動由本地御宅藝舞蹈團隊翼-Elytra帶來炫目螢光舞台表演，將日本偶像文化的「打Call應援動作」與萬聖鬼怪造型完美融合。觀眾可化身應援團，揮動螢光棒、喊出口號與表演者互動，現場氣氛勢必火熱爆棚，為香港萬聖節揭開全新篇章。

百鬼夜行大巡遊 Trick-or-Treat同場登場

除舞台派對外，圍方亦將舉行「百鬼夜行大巡遊」及「Trick-or-Treat百鬼夜行巡遊」。眾多妖怪將驚喜現身，與市民近距離互動及合照，一同於音樂與笑聲中穿梭商場。大小朋友更可沿途收集糖果，感受萬聖節歡樂與神秘交錯的氣氛。

