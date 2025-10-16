專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
萬聖節好去處｜大圍圍方「HalloWai圍方嘩鬼樂園」 設全港首創「百鬼打Call Party」及萬聖節主題市集｜Yahoo活動街
萬聖節即將來臨，港鐵商場圍方於即日起至11月9日呈獻別開生面的「HalloWai」主題活動，結合東洋鬼怪文化與本地創意，打造一場跨越文化界限的萬聖節慶典。傳說中的赤鬼、青鬼、河童等妖異角色將在圍方現身，L2戶外園藝花園與L4活動空間將化身為充滿詭趣與驚喜的「圍方嘩鬼樂園」，讓大家仿如穿越現實與妖異世界的結界，展開一場沉浸式探索之旅！
萬聖節主題市集 打造屬於你與毛孩的詭趣風格
由10月24日至11月2日，圍方L4活動空間將化身為萬聖節主題市集，匯聚12個本地個性品牌，嚴選萬聖節限定商品。從詭魅特調飲品、限定酒類、潮流飾品到創意手作一應俱全。延續圍方「人寵共融」的特色，市集特別設有寵物專區，讓毛孩也能換上搞鬼造型，一同融入節慶氣氛。這個十月，不論與好友、家人或寵物同行，都可於圍方市集探索驚喜，發掘屬於你的萬聖節奇幻體驗！
5大鬼怪打卡場景 現實與妖異交錯藝術裝置
全港首創「百鬼打Call Party」 融合偶像文化與萬聖派對
萬聖節週末（10月25、26及31日），圍方將舉辦一系列節慶活動，當中重頭戲為全港首創「百鬼打Call Party」。活動由本地御宅藝舞蹈團隊翼-Elytra帶來炫目螢光舞台表演，將日本偶像文化的「打Call應援動作」與萬聖鬼怪造型完美融合。觀眾可化身應援團，揮動螢光棒、喊出口號與表演者互動，現場氣氛勢必火熱爆棚，為香港萬聖節揭開全新篇章。
百鬼夜行大巡遊 Trick-or-Treat同場登場
除舞台派對外，圍方亦將舉行「百鬼夜行大巡遊」及「Trick-or-Treat百鬼夜行巡遊」。眾多妖怪將驚喜現身，與市民近距離互動及合照，一同於音樂與笑聲中穿梭商場。大小朋友更可沿途收集糖果，感受萬聖節歡樂與神秘交錯的氣氛。
Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）
