妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
萬聖節好去處｜THE SOUTHSIDE「EYES ON YOU」幻彩森林聯乘英國充氣藝術團隊 特設廣東歌派對｜Yahoo活動街
港島南生活文化地標 THE SOUTHSIDE 今年把商場變身成色彩斑斕的奇幻森林，自即日起至 11 月 2 日呈獻萬聖節限定「EYES ON YOU」主題。商場聯乘英國藝術團隊 Designs in Air（由充氣雕塑藝術家 Filthy Luker 與 Pedro Estrellas 組成），以多件趣怪、張力十足的巨型充氣裝置佈滿不同樓層：5 米高「森林霸主」高調登場、害羞小鬼悄悄現身，營造既可愛又「詭」趣的沉浸式節日氛圍，極具打卡指數！
幻彩怪獸「入侵」全場 快閃嘩鬼巡遊不定時出沒
活動期內，大小朋友可帶同毛孩換上造型，在場內展開一段「森林探索」路線，邊遊走邊打卡。指定日子將有快閃嘩鬼巡遊穿梭中庭與各層，陣容包括幻彩森林怪獸、吸血鬼家族、邪惡小丑等，帶來歡樂與驚喜並存的節日體驗；實際出沒時間與動線以商場網頁公佈為準。
10.25「廣東歌萬聖夜」：神秘原唱歌手＋Cantomania 粵語金曲 DJ 派對
萬聖節高潮鎖定 10 月 25 日（星期六） 舉行的「SOUTHSIDE 廣東歌萬聖夜」。當晚將由神秘盲盒歌手驚喜現身獻唱原唱廣東歌，並由著名廣東歌 DJ 組合 Cantomania 以粵語金曲熱力打碟，結合嘩鬼勁舞演出，把派對氣氛推至高峰。現場更備有萬聖節特調飲品，歡迎來賓穿上創意造型，一起投入音樂 × 詭趣的盛夜。
萌主出動！10.19「Pawlloween」百鬼夜行 10.31「Trick-or-Treat」大小嘩鬼齊集
寵物家庭與親子粉絲的節日儀式感，THE SOUTHSIDE 也準備好：
10 月 19 日（星期日）「Pawlloween」百鬼夜行：誠邀寵主與貓狗換上萬聖節服飾，在夜色下巡遊打卡，捕捉主子最上鏡的一刻。
10 月 31 日（星期五）萬聖節當日「Trick-or-Treat」：大小嘩鬼可於指定商戶內向工作人員說出「Trick-or-Treat」即獲免費糖果及小禮品，以最傳統的方式玩轉萬聖節。
逢五六日及公眾假期：主題攤位遊戲＋嘩鬼巡遊＋節日聲效 越玩越上癮
由即日起至 11 月 2 日期間的星期五、六、日及公眾假期，中庭將化身萬聖節遊樂場，設置多款主題攤位遊戲，包括 「眼仔碌碌」、「帽子戲法」、「有眼無蛛」 等趣味挑戰；完成遊戲更有機會獲得精美禮品。場內同時配合萬聖節主題音樂與聲效，以及不定時嘩鬼巡遊，營造每次到訪都有新鮮感的打卡體驗。
