Halloween好去處｜城巴×藍屋首次聯乘、推「講鬼講古」開篷巴士團！節日限定「H1W」路線夜遊靈異熱點
萬聖節唔一定到「老蘭」扮鬼扮馬，可以坐上開篷巴士，聽一晚毛骨悚然的都市傳說。今年城巴首度聯乘We嘩藍屋Viva Blue House，推出萬聖節限定「講鬼講古」H1W 開篷巴士團，帶你穿梭灣仔、大坑、北角等靈異熱點，由專業導賞員親自講解，揭開香港都市傳說背後的懸疑與歷史。
城巴×藍屋聯乘 推鬼故巴士夜遊靈異地帶
由城巴與藍屋首度合作，結合交通與社區文化，打造獨一無二的萬聖節開篷巴士團。活動期間限定於10月18、19、25、26、30、31日及11月1日舉行，每晚8pm準時出發，集合地點為灣仔會展站巴士總站，全程約1小時。這條經典路線精選香港島多個傳說地點，包括灣仔、大坑、北角及炮台山等，沿途不只是觀光，更是一次文化與民俗的深度探索。導賞員會以廣東話講解每個地點的背景故事，從歷史事件到坊間傳聞，感受香港夜晚的神秘魅力。
7個場次售罄 官方：幫緊你幫緊你
想參加就要睇實城巴網站！截至2025年10月14日晚上，2025年10月18、19、25、26、30、31日及11月1日等7個場次，已經售罄，網民在城巴Facebook要求加場，而官方點覆「幫緊你幫緊你」，似乎會加開場次或名額，大家要密切留意！
【觀光城巴×藍屋】H1W 講鬼講古 - 萬聖節開篷巴士團 2025
日期：2025年10月18、19、25、26、30、31日及11月1日
時間：8pm-9pm (請於15分鐘前到達集合地點，巴士會於8pm開出，逾時不候)
集合地點：灣仔會展站
路線：灣仔 - 大坑 - 北角 - 炮台山 - 灣仔
活動只接受提前報名，不設即場購票
行程導賞：廣東話真人導賞員
報名網址：按這裡
