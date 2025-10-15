Halloween好去處｜城巴×藍屋首次聯乘、推「講鬼講古」開篷巴士團！節日限定「H1W」路線夜遊靈異熱點

【Now Sports】或許，利雲度夫斯基不再像往昔般在球門前予取予攜，然而雄心不滅，而不變的，還有火氣。利雲度夫斯基（Robert Lewandowsk）本季在巴塞隆拿正選不穩，開季至今僅曾在西甲3次擔任正選，費蘭托利斯的正選次數（7）比他多。這名37歲波蘭老牌國腳受訪時卻雄心不滅：「我覺得自己仍然大有作為。」「當人們嘗試從我身上找些事情去解釋時，他們總是說我老、跑不動，不想去跑或不盡力──統統都是廢話！且看我出遊距離、走動了多少，就知不是那樣。當然，我意識到自己的年齡，減少上陣分鐘有利我在一整季發揮。」季尾與巴塞約滿的羅拔語氣堅定。事實上，雖然他本季西甲僅3場正選4場後備，但已有4個入球。「顯然，我不會期望每場比賽都踢足90分鐘。我視足球有點兒不同，但每當我踏足賽場，我就知能夠應付，而這並不造成太大分別，因為我在訓練時仍保持良好狀態，持續表現突出。我並不是在訓練時消失，按此去看，我自覺仍可作出很多貢獻。」

now.com 體育 ・ 14 小時前