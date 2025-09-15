Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

萬聖節好去處｜澳門新濠影滙鬼屋「心寒影滙2」9月中登場！7部恐怖電影為題、每人$144

澳門都有萬聖節好去處！新濠影滙延續去年的「心寒影滙」，於9月19日至11月2日期間為大家帶來第二部曲「心寒影滙2」，今年更加入全新恐怖主題區「心寒片場」，配合經典恐怖電影場景，營造令人毛骨悚然的環境，將Halloween氣氛推到最高～門票價錢十分親民，每人只要$144。

「心寒片場2」呈現7大恐怖電影場景

為慶祝萬聖節，新濠影滙是與香港著名電影美術指導張蚊聯手打造的靈異解謎鬼屋「心寒影滙2」，以7大恐怖超自然電影為主題打造靈異解謎鬼屋「心寒片場」，重現娃鬼回魂、極凶破墓等驚悚場景，讓入場人士沉浸式走入電影，體驗電影角色的感受！「心寒影滙2」於9月19日起至11月2日期間，每逢星期五、星期六及星期日舉行，每日分2個時段：3pm-7pm及7pm-11pm，每位$144。

新濠影滙是與香港著名電影美術指導張蚊聯手打造的靈異解謎鬼屋「心寒影滙2」，以7大恐怖超自然電影為主題打造靈異解謎鬼屋「心寒片場」。（官方圖片）

同場加映「玩「懼」萬聖節」主題區

除了膽量挑戰之外，新濠影滙場內亦設「玩「懼」萬聖節」主題區，入面會見到《反斗奇兵》搞怪版裝置、主題快閃店與趣味遊戲區，同時也有攤位遊戲、面部彩繪、「Trick or Treat?」等活動，齊齊享受Halloween氣氛。

除了膽量挑戰之外，新濠影滙場內亦設「玩「懼」萬聖節」主題區。（官方圖片）

9月19至11月2日萬聖節活動期間，小朋友們只需在新濠影滙精選商戶大叫「Trick or Treat? 」就可以免費獲得糖果。（官方圖片）

載運美式餐室、羅浮餅廊及輕食、星滙餐廳和巨星酒廊將於9月19日至11月2日推出創意十足的萬聖節限定美食。（官方圖片）

澳門新濠影滙Halloween日程時間表

「心寒影滙」

日期：9月19日至11月2日（逢星期五至日）

時間：3pm-7pm，7pm-11pm

購票資訊：請按此

趣味遊戲區

日期：9月19至11月2日（逢星期五至日）

時間：1pm-9pm

地點：1樓時代廣場

面部彩繪

日期：9月19至11月2日（逢星期五至日）

時間：1pm-6pm

地點：1樓時代廣場

趣味遊戲區遊戲幣

每個遊戲幣$20

新濠會員尊享：$200享12個遊戲幣 + 「反斗奇兵」三眼仔糖果桶1個

「過大海」交通優惠推介！新濠影滙酒店最平人均$412.5起

玩完鬼屋，不妨留宿一晚，順便發掘一下澳門最新流行的美食～Yahoo購物專員睇過新濠影滙酒店9-10月的最平房價，人均$412.5起就可以住一晚，價錢相宜！加上，現時「過大海」有多個交通選擇，除了在上環碼頭出發外，港珠澳大橋也是個方便之選，其24小時服務關口特別適合夜歸的朋友。現時在旅遊產品平台都有船飛、車飛產品，不但比現場購買價錢更加優惠，還可以省卻提前到碼頭、車站等時間，出發、回程自由度更高！

新濠影滙酒店

9-10月最平房價：$825起，人均$412.5起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂

———金光飛航船票優惠———

【KKday獨家贈一盒杏仁餅(同日領取)｜二人同行·單程成人船票】香港上環碼頭 ↔ 澳門氹仔碼頭｜獨家送AIRSIM無國界上網卡

價錢：$280/2張單程船票，每人$140

SHOP NOW

【Trip.com】澳門金光飛航雙人同行優惠｜香港上環至澳門氹仔單程船票

價錢：$280/2張單程船票，每人$140

SHOP NOW

【Klook頭等艙船票優惠】【任何時段HKD 500】來回 · 香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 頭等艙

價錢：$500/一套來回，每程$250

SHOP NOW

———噴射飛航船票優惠———

第二位只需HKD 88（低至55折） · 香港來往澳門（氹仔) · 來回 · 普通位

價錢：$438/2位來回，人均$219/一套來回

按此經KKday預訂 按此經Klook預訂

———香港市區⇄澳門酒店直通巴士———

提提大家，暫時未有香港市區出發的澳門跨境巴士到澳門新濠影滙酒店，不過可以在附近的威尼斯人酒店站落車，再步行到新濠影滙。

香港到澳門跨境直通巴士|途經港珠澳大橋&香港太子街出發

價錢：$160

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂

永東巴士｜香港來往澳門澳門威尼斯人酒店

價錢：$160起

按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

新濠影滙

地址：澳門路氹連貫公路（地圖按此）

交通：港澳碼頭、氹仔客運碼頭等提供免費穿梭巴士。

