同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
萬聖節好去處｜澳門新濠影滙鬼屋「心寒影滙2」9月中登場！7部恐怖電影為題、每人$144
澳門都有萬聖節好去處！新濠影滙延續去年的「心寒影滙」，於9月19日至11月2日期間為大家帶來第二部曲「心寒影滙2」，今年更加入全新恐怖主題區「心寒片場」，配合經典恐怖電影場景，營造令人毛骨悚然的環境，將Halloween氣氛推到最高～門票價錢十分親民，每人只要$144。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
「心寒片場2」呈現7大恐怖電影場景
為慶祝萬聖節，新濠影滙是與香港著名電影美術指導張蚊聯手打造的靈異解謎鬼屋「心寒影滙2」，以7大恐怖超自然電影為主題打造靈異解謎鬼屋「心寒片場」，重現娃鬼回魂、極凶破墓等驚悚場景，讓入場人士沉浸式走入電影，體驗電影角色的感受！「心寒影滙2」於9月19日起至11月2日期間，每逢星期五、星期六及星期日舉行，每日分2個時段：3pm-7pm及7pm-11pm，每位$144。
同場加映「玩「懼」萬聖節」主題區
除了膽量挑戰之外，新濠影滙場內亦設「玩「懼」萬聖節」主題區，入面會見到《反斗奇兵》搞怪版裝置、主題快閃店與趣味遊戲區，同時也有攤位遊戲、面部彩繪、「Trick or Treat?」等活動，齊齊享受Halloween氣氛。
澳門新濠影滙Halloween日程時間表
「心寒影滙」
日期：9月19日至11月2日（逢星期五至日）
時間：3pm-7pm，7pm-11pm
購票資訊：請按此
趣味遊戲區
日期：9月19至11月2日（逢星期五至日）
時間：1pm-9pm
地點：1樓時代廣場
面部彩繪
日期：9月19至11月2日（逢星期五至日）
時間：1pm-6pm
地點：1樓時代廣場
趣味遊戲區遊戲幣
每個遊戲幣$20
新濠會員尊享：$200享12個遊戲幣 + 「反斗奇兵」三眼仔糖果桶1個
「過大海」交通優惠推介！新濠影滙酒店最平人均$412.5起
玩完鬼屋，不妨留宿一晚，順便發掘一下澳門最新流行的美食～Yahoo購物專員睇過新濠影滙酒店9-10月的最平房價，人均$412.5起就可以住一晚，價錢相宜！加上，現時「過大海」有多個交通選擇，除了在上環碼頭出發外，港珠澳大橋也是個方便之選，其24小時服務關口特別適合夜歸的朋友。現時在旅遊產品平台都有船飛、車飛產品，不但比現場購買價錢更加優惠，還可以省卻提前到碼頭、車站等時間，出發、回程自由度更高！
新濠影滙酒店
9-10月最平房價：$825起，人均$412.5起
———金光飛航船票優惠———
【KKday獨家贈一盒杏仁餅(同日領取)｜二人同行·單程成人船票】香港上環碼頭 ↔ 澳門氹仔碼頭｜獨家送AIRSIM無國界上網卡
價錢：$280/2張單程船票，每人$140
【Trip.com】澳門金光飛航雙人同行優惠｜香港上環至澳門氹仔單程船票
價錢：$280/2張單程船票，每人$140
【Klook頭等艙船票優惠】【任何時段HKD 500】來回 · 香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 頭等艙
價錢：$500/一套來回，每程$250
———噴射飛航船票優惠———
第二位只需HKD 88（低至55折） · 香港來往澳門（氹仔) · 來回 · 普通位
價錢：$438/2位來回，人均$219/一套來回
———香港市區⇄澳門酒店直通巴士———
提提大家，暫時未有香港市區出發的澳門跨境巴士到澳門新濠影滙酒店，不過可以在附近的威尼斯人酒店站落車，再步行到新濠影滙。
香港到澳門跨境直通巴士|途經港珠澳大橋&香港太子街出發
價錢：$160
永東巴士｜香港來往澳門澳門威尼斯人酒店
價錢：$160起
新濠影滙
地址：澳門路氹連貫公路（地圖按此）
交通：港澳碼頭、氹仔客運碼頭等提供免費穿梭巴士。
更多相關文章
澳門煙花匯演2025｜金光飛航「煙花觀賞航線」 優惠價$1加購港澳單程船票，再送上網卡
澳門煙花匯演好去處2025｜坐船出海/空中漫步/開蓬巴士/自助晚餐/珠海隔岸遠觀
澳門煙花匯演2025｜國慶/中秋都有得睇！還有火樹銀花嘉年華、線上遊戲送機票 即睇最佳免費觀賞好去處
澳門煙花匯演2025｜旋轉餐廳煙花套票低至73折！$588起包自助晚餐+觀光層門票 邊吃邊360度盡覽璀璨煙花
澳門teamLab優惠買1送1！必睇8,000朵蘭花空中花園、夢幻光影、親子藝術體驗
澳門好去處｜新濠影匯水上樂園53折優惠、人均$276起！另有優惠價加購酒店/豪華跨境7人車 大玩反斗奇兵8大打卡位
澳門空中餐廳預約攻略！最平$955於14-17層樓高空嘆美食、睇日落
反斗奇兵走入澳門新濠影匯水上樂園！6米高胡迪、巴斯光年/5,000個波波漂浮河 買門票送20吋行李箱
《反斗奇兵》30週年主題展登陸澳門新濠影滙！還原多個經典電影場景、特設6米高巨型胡迪、獨家主題美食商品｜澳門好去處
澳門酒店優惠｜澳門雅辰酒店優惠低至65折！人均$380.5起送澳門科學館門票/港澳快線車票
澳門空中餐廳預約攻略！最平$955於14-17層樓高空嘆美食、睇日落
澳門好去處｜《水舞間》門票優惠！$1加購新濠影匯星滙自助午餐
澳門好去處｜《水舞間》門票優惠！$1加購金光飛航單程船票、人均只要$699
澳門好去處｜新濠天地《水舞間》優惠！買門票送20吋行李箱/船票/車票/優惠價人均$110加購酒店
澳門船票優惠｜多款金光飛航優惠船票 每程最平只要$1！頭等艙都有優惠 另送杏仁餅、上網SIM卡
澳門酒店2025｜15大澳門新酒店推薦！人均低至$213 必試親民價2大精品酒店/全澳首創露天風呂房
澳門特色Cafe 9大推介！首間黑膠唱片咖啡店/老房子改建夜啡/必食創意口味日式刨冰｜附前往方法
澳門好去處｜Naked Ocean海洋主題沉浸式光影展！過萬呎奇妙世界：冰雪海洋鏡房、沙甸魚光影、七彩水母 即睇早鳥優惠
其他人也在看
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 1 天前
中國8月份經濟再次大幅放緩 投資嚴重下滑
中國經濟活動連續第二個月放緩超過預期，投資嚴重下滑，政策制定者越來越可能出台更多刺激措施，以確保經濟成長保持在能實現官方目標的軌道上。Bloomberg ・ 3 小時前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「柔性女孩」（Soft Girl）是瑞典女性生活新風潮？全職居家女友但又不是只煮飯顧小孩的家庭主婦？
當歐美主力發動時尚有關的字詞，瑞典則負責傳來和生活態度有關的詞彙，而最新的叫作「柔性女孩」（Soft Girl）。Soft Girl和我們很熟悉的「Girl Boss」相反，遠離職場，成為全職的居家女友，依靠伴侶支持生活支出。聽起來和一般相夫教子的家庭主婦沒兩樣，但那風潮背後還會夾雜一些生活態度、一些Lifestyle？Yahoo Style HK ・ 1 天前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
中國擬推預製菜國家標準 生產成本或推高三成 香港飲食業大難臨頭？
近年本港飲食業引入預製菜非常普遍，有本港預製菜負責人甚至估計市面上每10間餐廳已有6間採用預製菜，不過到底什麼才算預製菜，餐廳是否需要披露，在港仍屬灰色地帶。然而近日內地連鎖餐廳西貝，因公開被批評使用預製菜爆公關災難，掀起國內熱議監管預製菜，而國家衛健委主導的《預製菜食品安全國家標準》剛好即將徵求意見，市場料「國家標準」將令經營成本大增，若香港最終跟隨，餐廳長遠不得再「假扮現製」，經營可能將大難臨頭Yahoo財經 ・ 1 天前
特斯拉股價四日連漲累積14%！這「兩大原因」成引爆點
特斯拉股價連四日上漲，因馬斯克未來 10 年「總體規劃」與薪酬掛鉤吸引投資者搶購股票。董事會強調政治活動不影響銷售，股東會將於 11 月決定投票權。鉅亨網 ・ 1 天前
比亞迪預警：中國新能源車市大洗牌要來了！約100家車企將淘汰
中國新能源汽車市場正面臨大規模洗牌，比亞迪高層李柯指出約 100 家車企可能出局，價格戰退潮及市場整治將重塑中國汽車行業格局。鉅亨網 ・ 1 天前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
張智霖18歲兒子張慕童首公開正面照被指撞樣周嘉洛 曾與袁詠儀關係惡劣提出「換媽媽」
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），魔童現年已18歲，今年已從香港國際學校畢業，並往外國留學。向來低調嘅魔童日前於IG限時動態中罕有分享多段影片記錄海外留學嘅生活點滴，並首次公開正面自拍照，其靚仔外貌遺傳父母優良基因。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
吳卓羲又衝動！受訪爆粗「佢X知」 2年前拍綜藝大讚同行「好x勁」節目冇刪剪
早前有網民喺澳門發現「牛雜檔吳卓羲」，該位檔主無論有冇帶口罩都同吳卓羲十分似樣。尋日吳卓羲出席活動受訪，被記者問及此事時，開玩笑話一定唔係佢，因為佢本人係唔食牛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀港威酒店東瀛「燒鳥」主題自助餐 人均低至$245歎日式串燒、海鮮意大利飯（另設6折煙花匯演自助餐）
尖沙咀港威酒店新主題自助餐是由早到晚的精彩，中午先暢快嘗一頓東瀛「燒鳥」主題自助餐；晚上就換上海鮮市集佳餚，歎勻海鮮意大利飯、松露焗扇貝、酥炸生蠔、蒜香白酒青口，及超級美味掛汁的黑松露意粉等。9月11日中午12點在KKday大推買一送一優惠，低至$245起就可以食到，絕對不能錯過這個快閃驚喜！此外，國慶煙花匯演日期將近，港威酒店也特別推出10.1煙花匯演美食交響曲，大歎海鮮市集自助晚餐之餘更可到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演！Yahoo Food ・ 1 天前
爆一爆｜高才通顛覆經濟「香港地址」有價有市（Louise）
今鋪政府交到功課了！瑞士洛桑國際管理發展學院公佈《2025年世界人才排名》，香港由去年第九位攀升到第四位，仲榮登亞洲第一位咁話，政府立即發新聞稿攞彩，作為小市民最緊要實際，到底高才通點樣益到市民大眾呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
袁文傑探望8日大小貓B 籲領養代替購買 義工當場餵糊仔掀爭議
56歲型男袁文傑是圈中著名「貓奴」，愛貓的他一向關心流浪動物，前日（9月12日）他在IG發出帖文並附上影片，可見他去探望一隻剛出生8日的小貓B，表示「還要是未足月便出世，可想而知，BB降臨時相當弱小，放在手掌中心也要用最小力度…雖然弱小，但好強生命力；雖未開眼，但已在感受呢個世界！看著BB，心即時融化，也感謝不辭勞苦的義工朋友，BB這個階段，疏忽任何一刻也不可以，真的很辛苦！祝福小貓B😍」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 20 分鐘前
銀色債券2025｜9.15起認購 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 15 小時前
拼多多百億補貼上線 iPhone 17系列直降1,000元
據《藍鯨新聞》周日（14 日）報導，拼多多已上線人民幣百億補貼，蘋果系列新品享受補貼後，價格明顯下降。鉅亨網 ・ 18 小時前
泰國菜推介2025｜15間超水準香港泰國菜餐廳！泰國米芝蓮推介金邊粉/泰廚坐鎮/4小時任食泰菜
泰國菜無人不愛，特別是天氣炎熱跟胃口不佳時，總是能勾起大家食慾，以致香港越開越多泰國菜館。即使沒有時間去「小泰國」九龍城也不要緊，因為今次Yahoo Food就為大家精選了15間超水準泰國菜推介，當中更包括由泰國米芝蓮推介、過江龍泰菜、泰廚坐鎮等等，價錢有平有貴，任君選擇。Yahoo Food ・ 7 小時前