不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
萬聖節好去處2025｜電車全景遊Halloween特別場：走進殯儀世界！邊睇夜景、邊聽仵作真實故事
今年萬聖節節目豐富，除有開篷巴士團，香港電車宣布由10月30至31日限量兩日、只此3場的「仵」講吾知電車夜遊，大家可登上開篷特色電車，由自小薰陶於傳統殯葬文化的Mark分享真實故事，了解儀式背後的文化與人情，道盡「鬼故事」以外的價值與意義，是別具意義的萬聖節好去處。
電車全景遊Halloween 特別場一連兩日開催
「電車全景遊」乘坐仿1920年代開放式設計的電車，穿梭於港島鬧市中心，享受1小時的觀光之旅。香港電車宣布將於10月30至31日限量兩日推出3場Halloween 特別場：「仵」講吾知電車夜遊，由自小薰陶於傳統殯葬文化的Mark分享真實故事，例如最有衝擊性的案例？從業者真的百無禁忌？約1.5小時的夜遊體驗從上環西港城總站出發，前往銅鑼灣及跑馬地，最後返回起點落車，聽眾可自由發問，但不能錄影，實行「呢到講、呢到散」，能以樂天的知命態度思考生死。公眾可於網上報名參加，每場只限15人，要訂趁快吧！
「仵」講吾知電車夜遊
日期：10月30日及31日
時段：7:45pm-9:15pm；10月31日另設9:45pm-11:15pm
價錢：每位$250
報名：按這裡
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！城巴×藍屋開篷巴士團/Monchhichi期間限定店/愉景灣鬼魅莊園
香港好去處｜馬灣1868放水燈點亮馬青馬大橋！親手製作水燈及12種體驗工作坊：咖啡渣肥皂、彩繪玻璃
MAMA香港2025｜VISA信用卡優先售票、10.20公開發售！一文睇清購票詳情、入圍名單（持續更新）
Halloween好去處｜冰上鬼馬南瓜哈囉喂！溜冰場變成南瓜村 大玩面部彩繪、紋身貼紙、Trick-or-treat小遊戲
Halloween好去處｜大圍圍方首創百鬼打Call Party！5大鬼怪裝置＋萬聖節市集
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！冰上鬼馬南瓜哈囉喂/手工糖果工作坊/樂高小魔怪狂歡派對
迪士尼半價優惠！每人低至$299 入園睇Halloween全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」
直擊迪士尼Halloween！因颱風米娜撲空全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」 秋裝Duffy與好友可愛度爆燈｜萬聖節2025
Halloween好去處｜城巴×藍屋首次聯乘、推「講鬼講古」開篷巴士團！節日限定「H1W」路線夜遊靈異熱點
灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集
Halloween好去處｜KUROMI首間怪異影院驚喜登場！3米高KUROMI+逾300款限定精品+玻璃彩繪發光傘早鳥優惠
海洋公園買一送一優惠！人均只要$264起 入園睇熊貓家姐、細佬＋大玩Halloween「哈囉喂」
