萬聖節好去處2025｜電車全景遊Halloween特別場：走進殯儀世界！邊睇夜景、邊聽仵作真實故事

今年萬聖節節目豐富，除有開篷巴士團，香港電車宣布由10月30至31日限量兩日、只此3場的「仵」講吾知電車夜遊，大家可登上開篷特色電車，由自小薰陶於傳統殯葬文化的Mark分享真實故事，了解儀式背後的文化與人情，道盡「鬼故事」以外的價值與意義，是別具意義的萬聖節好去處。

香港電車宣布由10月30至31日限量兩日、只此3場的「仵」講吾知電車夜遊。（相片來源：Hong Kong Tramways 香港電車@Facebook）

電車全景遊Halloween 特別場一連兩日開催

「電車全景遊」乘坐仿1920年代開放式設計的電車，穿梭於港島鬧市中心，享受1小時的觀光之旅。香港電車宣布將於10月30至31日限量兩日推出3場Halloween 特別場：「仵」講吾知電車夜遊，由自小薰陶於傳統殯葬文化的Mark分享真實故事，例如最有衝擊性的案例？從業者真的百無禁忌？約1.5小時的夜遊體驗從上環西港城總站出發，前往銅鑼灣及跑馬地，最後返回起點落車，聽眾可自由發問，但不能錄影，實行「呢到講、呢到散」，能以樂天的知命態度思考生死。公眾可於網上報名參加，每場只限15人，要訂趁快吧！

「電車全景遊」乘坐仿1920年代開放式設計的電車，穿梭於港島鬧市中心，享受1小時的觀光之旅。（相片來源：Hong Kong Tramways 香港電車@Facebook）

香港電車宣布將於10月30至31日限量兩日推出3場Halloween 特別場：「仵」講吾知電車夜遊。（相片來源：Hong Kong Tramways 香港電車@Facebook）

由自小薰陶於傳統殯葬文化的Mark分享真實故事，例如最有衝擊性的案例？從業者真的百無禁忌？（相片來源：Hong Kong Tramways 香港電車@Facebook）

約1.5小時的夜遊體驗從上環西港城總站出發，前往銅鑼灣及跑馬地，最後返回起點落車。（相片來源：Hong Kong Tramways 香港電車@Facebook）

「仵」講吾知電車夜遊

日期：10月30日及31日

時段：7:45pm-9:15pm；10月31日另設9:45pm-11:15pm

價錢：每位$250

報名：按這裡

