萬聖節裝扮2025｜直接來跟Jennie巡演裝扮，Chanel古董泳裝造型火辣氣場全開
Jennie 近期在高雄演唱會的 Solo 舞台造型再度成為焦點，她以一身復古內衣外穿的性感裝扮亮相，搭配皮革外套與 CHANEL 經典單品，又辣又帥，氣場全開！
這套造型源自 CHANEL 1993 春夏系列，由當時的創意總監 Karl Lagerfeld 親自設計。白色泳裝 Bra Top 搭配高腰底褲，再配上超低腰牛仔褲，刻意露出底褲腰頭，打造出率性前衛的風格。
外搭的黑色皮革外套以俐落剪裁勾勒出帥氣線條，恰到好處地平衡了內搭的柔美氣質。
配飾方面，Jennie 選擇了 CHANEL 1995 春夏系列的黑色山茶花胸針及搭配了 CHANEL 小羊皮皮革手套和長項鏈，透過層次疊搭展現精緻質感，為整體造型注入經典優雅氣息。
這套引爆話題的內衣外穿造型大膽又性感，完美演繹高級感混搭美學，也許萬聖節還未想到想扮什麼造型的話，來參考「人間香奈兒」這套火辣造型吧！
