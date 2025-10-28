萬聖節裝扮2025｜直接來跟Jennie巡演裝扮，Chanel古董泳裝造型火辣氣場全開

Jennie 近期在高雄演唱會的 Solo 舞台造型再度成為焦點，她以一身復古內衣外穿的性感裝扮亮相，搭配皮革外套與 CHANEL 經典單品，又辣又帥，氣場全開！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

這套造型源自 CHANEL 1993 春夏系列，由當時的創意總監 Karl Lagerfeld 親自設計。白色泳裝 Bra Top 搭配高腰底褲，再配上超低腰牛仔褲，刻意露出底褲腰頭，打造出率性前衛的風格。

廣告 廣告

Photo from Instagram@jennierubyjane

外搭的黑色皮革外套以俐落剪裁勾勒出帥氣線條，恰到好處地平衡了內搭的柔美氣質。

Photo from Instagram@jennierubyjane

配飾方面，Jennie 選擇了 CHANEL 1995 春夏系列的黑色山茶花胸針及搭配了 CHANEL 小羊皮皮革手套和長項鏈，透過層次疊搭展現精緻質感，為整體造型注入經典優雅氣息。

Photo from Instagram@jennierubyjane

這套引爆話題的內衣外穿造型大膽又性感，完美演繹高級感混搭美學，也許萬聖節還未想到想扮什麼造型的話，來參考「人間香奈兒」這套火辣造型吧！

Photo from Instagram@jennierubyjane

萬聖節2025 Cosplay大熱靈感清單：從《鬼滅之刃》、《Kpop獵魔女團》到《Wednesday》，《哈利波特》經典人氣角色依舊是熱門搜尋

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

萬聖節潮流：

萬聖節裝扮2025｜情侶檔要穿這個！Rosé x Bruno APT.搖滾伴侶、Joker x Harley一同毁滅世界

12星座萬聖節玩鬼屋邊個最唔驚？最大膽星座Top5！獅子座就算驚都唔會講出口

萬聖節造型邊個最搶眼？盤點歐美明星造型：萬聖節女王Heidi Klum扮ET、Bieber夫婦變身《麻辣女孩》將囝囝扮成可愛裸鼴鼠