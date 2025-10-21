萬聖節鬼屋2025 香港十大萬聖節好去處、鬼屋、展覽、市集活動

萬聖節鬼屋

萬聖節嘅腳步越嚟越近，香港呢個動感之都已經全面進入「嘩鬼模式」！由嚇到你腎上腺素飆升嘅海洋公園「哈囉喂全園祭」、迪士尼樂園惡人派對，到日系詭異嘅伊藤潤二展覽、沉浸式劇場，甚至各種親子主題市集... 總之，全城都推出咗勁有創意同驚嚇度爆燈嘅精彩活動！

無論你係想挑戰全新設計嘅鬼屋，考驗膽量極限；定係想帶小朋友參加安全又好玩嘅免費糖果大冒險；抑或想喺熱力四射嘅派對中盡情狂歡，呢份精心策劃嘅「香港萬聖節十大好去處」終極攻略，絕對可以滿足你所有願望！咪等喇！即刻深入了解每個活動嘅獨家亮點、詳細日期同埋購票資訊，搶先鎖定你嘅萬聖節狂歡行程，準備迎接一個超難忘嘅節日體驗啦！

萬聖節鬼屋 | 香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」

海洋公園由即日起至 11 月 2 日，喺指定「嘩鬼日子」盛大舉行年度嘅「哈囉喂全園祭」！作為香港最受矚目嘅「萬聖節鬼屋」盛事，今年佢會帶嚟六大全新驚嚇體驗，同埋十大毛骨悚然嘅現場表演，保證由頭到腳都俾你感受到節日嘅強勁震撼！

海洋公園最巧妙嘅地方，就係喺日頭同夜晚提供截然不同嘅主題活動！無論你係想尋求刺激嘅成年人，定係想同屋企人一齊體驗溫馨萬聖節氣氛嘅家庭客，任何年齡層都喺度搵到屬於自己嘅樂趣，享受一場超乎想像嘅萬聖節狂歡！

💀 活動重點與特色 拆解！

六大鬼屋主題： 今年鬼屋主題真係 勁創新、勁驚悚 ！涵蓋咗近年大熱、引發深層恐懼嘅《怨靈盲盒》，仲有駭人聽聞嘅奇案現場、瘋狂科學家嘅詭異實驗室、神秘莫測嘅邪教儀式、令人毛骨悚然嘅食人族傳說，同埋充滿異域風情嘅亡靈節慶典等等， 每個位都挑戰緊你嘅感官極限 ！

十大嘩鬼匯演： 表演結合咗中西文化元素！包括山頂園區嘅 韓風 Oppa 爆肌表演 、充滿港式情懷嘅 捉鬼天師與殭屍大鬥法 、技驚四座嘅 高難度折骨公仔舞蹈 ，以及神秘嘅「惡靈獵殺隊」街頭巡邏，場場精彩！

日夜同樂： 小朋友可以參加日間嘅慶祝活動，例如展開糖果大冒險、挑戰互動遊戲同埋收集驚喜，保證安全又開心！





香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」

📅 實用資訊

活動日期： 即日起至 11月2日

地址： 香港仔黃竹坑道180號

公園開放時間： 上午10:00至晚上7:00

鬼屋驚嚇時段 (日連夜)：

日期： 請記下這些關鍵日期：10月10至12日、17至19日、24至26日、29日、31日，以及11月1至2日。 時間： 上午10:00至晚上11:00

票價： $238起 (不包括六大鬼屋門票)

購票貼士： 建議加購哈囉喂海洋快證或鬼屋套票，更快體驗驚嚇景點。

萬聖節鬼屋 | 香港迪士尼樂園「Disney Halloween Time」惡人慶典

由即日起至 11 月 2 日，香港迪士尼樂園度假區亦會進入「Disney Halloween Time」！成個迪士尼樂園會搖身一變，成為一場由迪士尼經典惡人「擔大旗」嘅盛大狂歡派對！呢場獨一無二嘅慶典，巧妙咁結合咗沉浸式互動體驗、令人愛不釋手嘅主題限定商品，以及充滿創意嘅萬聖節美食，為所有入場賓客帶嚟前所未有嘅節日樂趣！

🖤 活動重點與特色 率先睇！

惡人領軍遊行： 勁有氣勢！「黑魔后」會聯同「紅心皇后」、「灰姑娘後母」等等 11 位經典惡人 同埋佢哋嘅手下，組成盛大隊伍現身美國小鎮大街！配上全新惡人派對舞曲，勢必震撼全場！

經典歌曲回歸： 迪士尼嘅經典惡人，好似 女巫烏蘇拉 同 黑魔后 等等，會重返探險世界嘅 原野劇場 ，為大家呈獻多首經典惡人歌曲，歌聲充滿魔力！

阿 Jack 主題美食： 嘩！「南瓜王」阿 Jack 嘅 怪誕大餐 特別值得一提！樂園內嘅河景餐廳會為惡人慶典「加碼」，獨家推出四道精緻嘅萬聖節主題菜式，當中包括令人好奇嘅「吸血兩湯」 同埋造型 「逼真到暈」嘅棺材甜品，包你味蕾都沉浸喺濃濃嘅節日氣氛入面！

夜間驚嚇： 夜晚玩探險世界，記得份外小心！森林河流之旅嘅夜航行程會加入全新嘅詭魅元素同燈光效果，登船嘅賓客要提高警覺，隨時有「驚喜」！





香港迪士尼樂園「Disney Halloween Time」惡人慶典

📅 實用資訊

日期： 即日起至 11月2日

地點： 香港迪士尼樂園

萬聖節鬼屋 | 大帽山屍樂園 - 鬼屋劇場殺

本地知名嘅沉浸式劇團 Mental Bread 再次「玩大佢」，為萬聖節帶嚟一場前所未有嘅全新驚悚體驗！佢哋將會帶領一班「夠膽你就嚟」嘅參加者，深入一個被遺忘嘅角落，揭開塵封已久嘅恐怖秘密。今年活動地點更加揀咗喺大帽山嘅「施樂園青年旅舍」，上演一場過萬呎實景嘅鬼屋劇場殺！

🔪 活動重點與特色 獨家披露！

萬呎實景沉浸式劇場： 呢場獨特嘅「萬聖節鬼屋」冒險，用超過 萬呎嘅超大實景場地 做舞台，精心打造出廢棄旅舍、陰森飯堂同神秘道場等等多個 超逼真場景 ，令你恍如置身於真實嘅恐怖世界！為咗確保最極致嘅沉浸感同個人體驗，每場參與人數會嚴格限制 26 人，機會難得！

中式邪教背景 + 殭屍追擊： 劇本以傳說中俾 中式邪教勢力佔據 嘅詭異禁地「施樂園」做背景。挑戰者必須喺層層迷霧中穿梭，唔單止要解開謎團，仲要時刻警惕， 躲避潛伏喺暗處嘅危險同追捕 ，尤其要小心 殭屍追擊 ！稍一不慎，後果真係不堪設想！

驚悚推理雙重刺激： 呢個唔單止係鬼屋，仲係一場鬥智鬥力嘅遊戲！玩家會同專業嘅 NPC（非玩家角色）進行深度互動， 蒐集關鍵線索 ，逐步拼湊出長達 150 分鐘 嘅「教主死亡真相」駭人全貌！呢場充滿懸疑同驚悚嘅沉浸式體驗，絕對考驗你嘅智慧同埋膽量！

代入感極強： 整個遊戲由你登上專車一刻就已經開局！演員就喺你身邊，沿途會發生各種詭異事件，代入感極強！由起點開始就已經進入恐怖世界，完全冇得走回頭路！

大帽山屍樂園 - 鬼屋劇場殺

📅 實用資訊

日期： 10月9日至11月2日（逢星期五、六、日）

地點： 大帽山施樂園青年旅舍（需於荃灣南豐紗廠集合，由專車接送）

門票： $350起

時間（節錄）：

星期五： 下午5:30、6:15、7:00 等 星期六/日： 為方便不同時段的遊客，活動提供了豐富的場次選擇，包括下午1:30、2:15、3:00，以及晚間的7:30、8:15等（場次眾多），建議提前預訂以確保您的驚悚之旅！



萬聖節鬼屋 | 伊藤潤二恐怖體驗展

日本當代恐怖漫畫大師伊藤潤二嘅人氣展覽由即日起至 11 月 9 日正式登陸香港！各位粉絲終於可以「沉浸式」感受大師獨特嘅詭異美學，呢個絕對係今年萬聖節嘅藝術驚嚇之選！

🖼️ 活動重點與特色 拆解！

恐怖鬼屋體驗： 呢場獨特嘅展覽將萬聖節鬼屋嘅驚悚感同藝術鑑賞完美結合！佢以經典恐怖動畫《伊藤潤二：日本恐怖故事》做主題，帶領觀眾進入伊藤潤二嘅詭譎世界。展區設有令人心跳加速嘅 A 館「償命村」 ，俾你親身體驗故事中嘅恐怖場景；仲有 B 館「喚惡鎮」 ，由富江、雙一等等經典角色「擔大旗」，帶你穿越 10 大驚嚇場景 ！

超沉浸式設計： 想玩得更投入？玩家需要「摸黑」進入鬼屋，只可以靠住一條「救命繩」摸索住前行，驚嚇感直線上升！

粉絲必睇： 喺展覽區，你唔單止可以近距離欣賞到 珍貴嘅動畫複製原稿 ，感受大師級嘅恐怖美學，仲有一個 1:1 還原《漩渦》經典場景嘅「神秘展區」 ！令你恍如被捲入嗰種無盡嘅螺旋恐懼之中，絕對係伊藤潤二粉絲不容錯過嘅萬聖節體驗！

暗黑主題 Cafe： 睇完驚嚇藝術，可以去主題 Cafe 定驚！佢哋推出咗一系列暗黑系料理，例如有「富江黑髮蕎麥麵」同「漩渦颱風冰淇淋」等等，等你可以用味蕾感受伊藤潤二嘅詭異世界！

伊藤潤二恐怖體驗展

📅 實用資訊

日期： 即日起至 11月9日

地點： 旺角創興廣場地庫B2 INCUBASE Arena

門票： $179起

開放時間：

平日： 下午5:00至晚上11:00 週末及假日： 下午3:00至晚上11:00 萬聖節限定 (10月下旬)： 延長至午夜12:00（平日）



萬聖節鬼屋 | 啟德體育園：時空南瓜飛船大冒險

位於啟德體育園嘅 JOYPOLIS SPORTS，今年萬聖節推出全新主題活動 「時空南瓜飛船：萬聖節歷險記」！呢個活動告別傳統萬聖節鬼屋嘅純粹驚嚇，迎接一場融合咗運動、娛樂同濃郁節慶氣氛嘅互動大冒險！活動主題旨在俾全家大細都可以盡情參與，絕對係親子同樂嘅絕佳選擇！

✨ 活動重點與特色 率先睇！

主題冒險： 活動以「時空南瓜飛船」為主題，讓參加者喺佔地 3 萬平方呎 嘅超大場地內，穿越 古代、現代同未來三大主題區 ！大家需要挑戰多項體能任務同關卡，保證好玩又刺激！

精彩派對： 現場會舉辦多項節日限定活動，包括大人小朋友都鍾意嘅 萬聖節彩繪活動 。想熱鬧啲？10 月 25 號仲有 DJ 派對 ！另外，10 月 31 號當日更專為兒童而設，有特別嘅 主題派對 ！

服飾優惠： 鼓勵你全家一齊扮嘢！凡係穿著萬聖節服飾購票入場，就可以享有獨家嘅 85 折優惠，打扮得越出位，就越抵玩！

啟德體育園 萬聖時空冒險

📅 實用資訊

活動日期： 2025年9月29日至11月2日

地點： 活動地點位於寬敞且設施完善的啟德體育園運動健康中心 G樓至3樓（JOYPOLIS SPORTS），提供多元化的空間讓您盡情揮灑汗水，享受萬聖節的活力與歡樂。

時間： 每日分四個場次（10:30 - 20:30）

門票： HK$747 起（2小時體驗）





萬聖節音樂狂歡：THE SOUTHSIDE：廣東歌萬聖夜 x 幻彩森林

今年萬聖節期間（10 月 10 日至 11 月 2 日），位於南區嘅 THE SOUTHSIDE 將會以 「EYES ON YOU」 為主題，將成個商場變成一個充滿奇幻與驚喜嘅幻彩森林！告別傳統恐怖，帶嚟一場別開生面嘅藝術 X 節日體驗！

✨ 活動重點與特色 獨家搶先睇！

藝術打卡位： 影相呃 Like 必去！英國藝術團隊 Designs in Air 帶嚟多個 巨型氣球藝術作品 ，打造充滿驚奇嘅打卡場景，影出嚟絕對充滿夢幻感！

廣東歌主題派對： 萬聖節重頭戲！10 月 25 日（星期六）將會舉行熱爆全場嘅 「SOUTHSIDE 廣東歌萬聖夜」 ！活動由型格 DJ 組合 Cantomania 主持，仲有 神秘廣東歌原唱歌手驚喜登場 ！現場提供特調飲品同埋舞蹈表演，氣氛保證熱到爆！

寵物及親子活動： 照顧埋你嘅「貓狗主子」！場地另設有適合毛孩嘅 「Halloween Pawty」寵物夜行！呢度唔單止有廣東歌萬聖夜嘅熱情音樂，更有趣味橫生嘅 「Trick or Treat」巡遊，以及多個節日遊戲攤位。無論係大小朋友，定係你心愛嘅寵物，都可以喺度搵到樂趣，一齊創造美好嘅萬聖節回憶！

THE SOUTHSIDE 廣東歌萬聖夜

📅 實用資訊

主題活動日期： 2025年10月10日至11月2日

「廣東歌萬聖夜」時間： 10月25日（星期六）晚上6:00 至 9:00

地點： THE SOUTHSIDE 各樓層及 LG 露天廣場

萬聖節市集 | 觀塘海濱：免費入場 南瓜雕刻＋盛大市集

仲喺度搵緊萬聖節期間免費又熱鬧嘅好去處？今年，觀塘海濱將會神奇地幻化成一個充滿節日氣氛嘅萬聖節主題樂園！

「萬遊觀塘海濱」活動將於 10 月 25 日至 11 月 2 日盛大舉行，活動氣氛輕鬆愉快，最適合一家人、情侶同朋友一齊去海邊享受熱鬧嘅節日氣氛！

✨ 活動重點與特色 勁吸睛！

免費入場，活動超豐富： 呢個活動 完全免費開放 俾公眾！現場設有 南瓜雕刻 、萬聖節主題 手作市集 、 占卜體驗 ，仲有令人食指大動嘅 多國主題美食市集 ，包你食得開心又盡興！

狂歡派對連環發： 場內設有巨型 充氣城堡 ，仲有經典嘅 「Trick or Treat」 活動、 寵物化裝嘉年華 、 變裝大賽 同埋 音樂派對 ，氣氛保證熱烈到頂點！

海濱盛景： 萬聖節當晚，觀塘海濱仲會有特別嘅帆船巡遊表演！一艘艘帆船喺夜景下駛過，為節日夜晚增添夢幻色彩，影相超靚！

萬遊觀塘海濱 南瓜雕刻＋充氣城堡

📅 實用資訊

活動日期： 2025年10月25日至11月2日

地點： 觀塘海濱長廊及活動空間123

門票： 免費入場

萬聖節親子派對 | 南豐紗廠：親子嘩鬼派對

荃灣南豐紗廠今年萬聖節嚟個大變身，打造成充滿童趣與創意嘅派對，喺 10 月嘅兩個指定週末熱鬧登場！呢個活動熱烈歡迎所有小朋友，同埋佢哋嘅「毛孩」夥伴一齊參與，共同度過一個充滿歡聲笑語、色彩繽紛嘅難忘萬聖節！

✨ 活動重點與特色 輕鬆睇！

免費入場打卡： 入口處設有大型吹氣南瓜，同埋矚目嘅火星裝置 Mr.MARS，成為必影打卡熱點！最重要係，成個活動都係 免費入場 㗎！

經典 Trick or Treat： 活動鼓勵小朋友同寵物穿上 最具創意嘅萬聖節造型 ，一齊參與經典嘅「Trick or Treat」活動！沿途仲可以同園區內遊走嘅巨型「恐龍」互動，體驗一場史前與現代交織嘅奇妙冒險！記得搵埋「外星糖果特派員」，問佢哋拎糖果同小食啦！

親子工作坊： 現場特別設有「鬼口水工作坊」，俾親子可以親自動手製作萬聖節主題嘅黏液玩具！呢個唔單止可以激發創意，仲大大增加咗親子嘅互動樂趣！（溫馨提示：部分熱門工作坊可能要提早報名參加，費事錯過！）

南豐紗廠 萬聖嘩鬼派對

📅 實用資訊

活動日期： 2025年10月18日、19日、25日及26日

地點： 荃灣白田壩街45號南豐紗廠地下紗廠坊

門票： 免費入場 （部分工作坊需報名參加）

活動時間：

Trick or Treat： 中午2:00 至 下午6:00 鬼口水工作坊： 上午11:00 至 下午6:00（30分鐘一節）



萬聖節親子活動 | Funkids：萬跑親子田徑賽

想過一個最有活力嘅萬聖節？Funkids 萬跑親子田徑賽 將於 10 月 29 日喺銅鑼灣南華體育會活力登場！呢項特別嘅萬聖節活動，目的係將運動同玩樂完美結合，創造一個熱鬧又溫馨嘅節日氣氛，俾全家大細都喺歡聲笑語中，以健康活力嘅姿態慶祝萬聖節！

✨ 活動重點與特色 率先睇！

親子田徑賽： 小朋友可以參與多項田徑賽事，盡情釋放活力！完成比賽之後，仲可以獲得 參賽證書 ，超有成功感！

萬聖節 Cosplay： 設有萬聖節主題 Cosplay 比賽，俾小朋友盡情發揮創意，設計最「盞鬼」嘅造型！ 優勝者仲可以贏取精美獎品 㗎！

多元活動： 現場仲設有 面部彩繪 、 人像速畫 、 家庭攝影 等等多種親子活動，氣氛保證熱鬧！

分齡組別： 比賽分設多個年齡組別，適合 2017 年至 2022 年出生嘅兒童參加，確保每個小朋友都能喺公平嘅環境下享受比賽樂趣！

Funkids 萬跑親子田徑賽

📅 實用資訊

活動日期： 2025年10月29日

地點： 銅鑼灣南華體育會

時間：

幼齡組： 9:00am – 2:00pm 年長組： 2:30pm – 4:00pm







萬聖節市集 | 朗豪坊：白紙市集 x KUROMI 怪異影院

旺角朗豪坊喺今年萬聖節期間，將會為大家帶嚟前所未有嘅雙重驚喜！今次萬聖節盛事唔單止聯乘咗本地文創品牌白紙市集，更邀請到 SANRIO 嘅人氣角色 KUROMI 一同參與，為一班潮人同粉絲打造一個獨特而難忘嘅恐怖喜劇主題市集同限定店！

✨ 活動重點與特色 雙倍歡樂！

恐怖喜劇主題市集： 朗豪坊同白紙市集，攜手三位本地知名插畫家，精心打造咗一個充滿趣味嘅《朗豪坊心慌慌》恐怖喜劇主題市集。市集內設有多個創意攤位，提供各式各樣嘅萬聖節限定商品同互動體驗攤位，包你買得開心又玩得盡興！

KUROMI 怪異影院： 同時，朗豪坊仲會同場舉行「WoW!WePLAY」20 周年慶祝活動！SANRIO 嘅超人氣角色 KUROMI 更會驚喜現身 ，化身舞台女主角，喺特別打造嘅「怪異影院」限定店登場，同粉絲們近距離互動，帶嚟 雙倍嘅節日歡樂 ！

粉絲朝聖熱點： 限定店內推出超過 300 款 KUROMI 造型精品 ，仲設有 巨型充氣打卡裝置 ，影相影到手軟！呢度絕對係一眾少女同 KUROMI 粉絲嘅 萬聖節朝聖熱點 ！

免費入場： 兩個精彩活動都係免費入場㗎，快啲去感受吓呢個又潮又可愛嘅萬聖節氣氛啦！





朗豪坊萬聖節市集＋KUROMI怪異影院

📅 實用資訊

市集日期： 2025年10月4–7日、11–12日、18–19日，以及25–26日

KUROMI 影院展期： 2025年9月30日至11月2日

時間： 10:30am – 10:00pm

地點： L9–L12長廊（市集）／4樓通天廣場（KUROMI 影院）

門票： 免費入場

香港酒店推薦

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

萬聖節嘅限時優惠絕對唔可以錯過！由即日起至門票售罄為止，只要透過 Trip.com 官網或者手機應用程式註冊成為會員，就可以享有高達 8% 嘅獨家折扣優惠！

香港酒店推薦

馬哥孛羅香港酒店絕對係尖沙咀嘅黃金地段！佢最煞食嘅地方，就係同世界級購物中心海港城直接相連，一出酒店門口就可以「喪掃貨」，購物狂必選！酒店坐落喺廣東道，部分客房可以直接飽覽碼頭同維多利亞港嘅迷人景致，日頭同夜晚都有唔同嘅靚景睇。住客可以喺高級義大利餐廳歎美食，或者喺型格蘭姆酒酒吧小酌一杯，再到室外泳池曬吓太陽。交通方面，佢鄰近天星碼頭同港鐵站，去邊都咁方便，玩完海洋公園搭港鐵返嚟都好快捷，極之適合熱愛購物同追求地利嘅旅客。

馬哥孛羅香港酒店

美麗華酒店位於尖沙咀彌敦道嘅核心地帶，係一間型格時尚嘅五星級酒店。佢座落喺潮流商場 Mira Place 上蓋，集購物、娛樂同餐飲於一身，生活配套極度完善。酒店設計充滿現代感，適合追求品味同潮流嘅住客。如果想放鬆身心，佢嘅水療中心 (SPA) 設施超豪華，仲有室內泳池同健身房俾你隨時使用。餐飲方面，酒店提供多間特色餐廳同雞尾酒酒吧，可以滿足唔同口味。對於玩完「哈囉喂」想鬆一鬆，或者想喺市中心盡情享受奢華休閒嘅年輕或潮流旅客嚟講，美麗華酒店絕對係一個極佳嘅選擇。

香港美麗華酒店

香港帝苑酒店

帝苑酒店位於尖沙咀東部，雖然環境比鬧市相對寧靜，但亦能輕鬆步行至主要購物同餐飲熱點，做到「鬧中取靜」。酒店最出名嘅設計，就係佢嗰個獨特嘅玻璃中庭，陽光可以自然灑落，令成間酒店充滿空間感同雅緻氣氛，好多人都會喺度打卡。酒店嘅設施配套亦非常完善，包括頂層嘅室外泳池，可以邊游水邊欣賞城市景觀，仲有 24 小時健身房同三溫暖。無論你係家庭旅遊定係情侶蜜月，帝苑酒店都能提供一個高品質、舒適又典雅嘅住宿體驗，特別適合喜歡優雅環境、追求高品質服務嘅旅客。

Shop Now





更多香港攻略





常見問題

1. 香港萬聖節活動主要集中喺咩時候？

雖然好多大型活動（例如海洋公園、迪士尼）早喺九月下旬或者十月初就已經開始咗，但大部分驚嚇主題活動同派對，都會集中喺 10 月份嘅週末，以及 10 月 31 日（萬聖夜）及其後嘅週末。特別好似海洋公園嘅六大鬼屋、大帽山劇場殺等等，都只會喺指定日子先至開放，所以如果你想玩盡驚嚇環節，記得要對準日子去！

2. 邊啲萬聖節活動適合帶小朋友（11 歲或以下）參加？

如果你帶住小朋友（11 歲或以下）一齊玩，以下活動就最安全又開心：

香港海洋公園「哈囉喂全園祭」： 適合參加日間嘅 糖果大冒險 、主題打卡位同埋合家歡表演（例如亡靈狂歡慶典日間版）。（溫馨提示：驚嚇鬼屋唔適合 5 歲以下小童入場。）

香港迪士尼樂園惡人慶典： 迪士尼角色都會換上萬聖節服飾同大家見面，成個樂園氣氛歡樂，小朋友會玩得好開心。

南豐紗廠萬聖嘩鬼派對： 免費入場 ，有經典嘅「Trick or Treat」活動同「鬼口水工作坊」，啱晒親子一齊動手玩。

啟德體育園萬聖時空冒險： 呢個係親子體能遊戲同 DJ 派對，仲設有兒童特別場，俾小朋友盡情放電。

3. 如果想玩極度驚嚇嘅鬼屋，應該點揀？

如果追求極限驚嚇，挑戰膽量，首選一定係：