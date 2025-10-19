不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
萬聖節︱西班牙加泰隆尼亞城鎮禁黑貓領養 防黑貓被用於巫術︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】西班牙東北部加泰隆尼亞地區城市塔拉薩（Terrassa）市政府，為防止萬聖節期間出現與「巫術」有關的惡意行為，暫時禁止居民於 10 月 6 日至 11 月 10 日期間領養黑貓。當局表示，這項措施旨在保障黑貓安全，避免牠們被虐待或被用作節日道具。
綜合外媒報道，塔拉薩副市長杜克（Noel Duque）表示，每年萬聖節前後，黑貓領養申請通常會明顯增加。由於在西方文化中，黑貓常被視為不祥與巫術象徵，市府決定採取預防措施。杜克稱，雖然塔拉薩當地並無發現虐待黑貓事件，但其他地區曾出現相關情況，當局因此決定採取防範行動。
「防止任何帶有邪惡意圖的行為」
杜克強調，市府希望避免有人因一時潮流或衝動而領養黑貓，並指出「我們要防止任何帶有邪惡意圖的行為」。根據加泰隆尼亞新聞社報道，塔拉薩現有逾 9,800 隻貓，當地收容中心約有 100 隻貓，其中 12 隻為黑貓。
市政府表示，此舉屬「臨時及特殊措施」，是為了加強動物保護，未來不排除再次採取類似禁令。禁令期間，收容中心會個別評估例外申請，待萬聖節後恢復正常領養手續。
